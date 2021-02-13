Погода в Ростове-на-Дону на 13 февраля 2021 года: выходные пройдут у ростовчан под девизом: \\"Зима недаром злится...\\". Уже в субботу после весеннего тепла по Ростову ударят лютые морозы в совокупности со снегом и ураганным ветром. Горожанам придется вновь облачиться в свои самые теплые вещи.В утренние часы будет довольно прохладно - от плюс 3 до плюс 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 4 до минус 5 градусов. К вечеру температура понизится еще больше -от минус 6 до минус 7 градусов. В субботу, 13 февраля, в донской столице в течение всего дня ожидается облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, снег начнется ранним утром, затем ненадолго приостановится и припустит вновь около полудня.Ветер сегодня сменит два направления: западное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 16-21 метр в секунду.Атмосферное давление пойдет на повышение и составит 752-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 48 до 78 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Ростове-на-Дону на 12 февраля 2021 года: аномально теплый для зимы день ожидает ростовчан.Мы узнали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 12 февраля 2021 года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!