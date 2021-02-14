Погода в Ростове-на-Дону на 14 февраля 2021 года: температура воздуха опустится до минус семи градусов. В этот день погода будет ветреной и весь день будет идти сильный снег.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 3 до минус 7 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в минус 6 градусов. И такая температура продержится до самого вечера. В воскресенье, 14 февраля, в донской столице в течение всего дня ожидается облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, снег начнется ранним утром и будет идти в течение всего.Ветер сегодня будет исключительно западным. Скорость его порывов временами будет достигать 8-19 метр в секунду.Атмосферное давление пойдет на повышение и составит 756-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 34 до 51 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Ростове-на-Дону на 13 февраля 2021 года: снег, мороз и ураган будут ждать ростовчан в канун Дня влюбленных.Мы узнали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 13 февраля 2021 года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!