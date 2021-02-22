Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 февраля 2021: число зараженных превысило 71 тысячу человек. Медики за сутки выявили еще 313 заболевших.- Врачи подтвердили ковид с момента начала пандемии у 71270 человек. Сейчас лечение в стационарах Дона получает 1701 пациент. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 161 человек, из них в тяжелом состоянии - 25, - рассказали в правительстве региона.Вылечиться от опасного вируса смогли 61535 человек. Только за минувшие сутки здоровых людей стало больше на 324.Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 48 городах и районах Ростовской области. Больше всего в донской столице - 124, в Таганроге - 15, в Батайске -12, в Новочеркасске-12.Всего по одному новому заболевшему ковидом в Волгодонске, Миллеровском, Веселовском, Куйбышевском, Аксайском, Ремонтненском, Целинском и Каменском районах Ростовской области.Смертельных случаев стало значительно меньше. За минувший день медики не смогли спасти 71-летнего мужчину с COVID-19. За все время на Дону жертвами COVID-19 стали 3053 человека.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕдим и выздоравливаем: что есть во время коронавируса, рассказала врачЖиры должны составлять 30-35 процентов от калорийности суточного рациона (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.