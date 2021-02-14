Товарищеская игра ФК "Ростов" - ФК "Локомотив": что происходило во время и после матча

Счет составил 1:2. Фото: ФК "Ростов".

В воскресенье, 14 февраля, «Ростов» провел встречу с московским «Локомотивом». Контрольный матч в рамках зимних сборов прошел в испанской Марбелье. Ростовчане уступили соперникам.

Москвичи сразу перехватили преимущество в первом тайме. На 14-й минуте счет открыл защитник «Локомотива» Пабло Насиментро Кастро. Спустя всего девять минут «Локомотив» снова пробил ворота ростовчан. На 23-й минуте форвард Никита Иосифов вышел на ударную позицию и забил.

Во втором тайме ростовчанам все-таки удалось успешно атаковать ворота «Локомотива». На 79-й минуте Данил Глебов отправил мяч в ворота москвичей, точно пробив под перекладину. Однако сравнять счет «Ростову» так и не удалось. Счет составил 1:2.

Болельщики «Ростова» эмоционально отреагировали на поражение. Одни посчитали, что у команды проблемы с защитой, другие — что с атакой. Кто-то уверен, что недоработки у «желто-синих» «по всем фронтам». Некоторые фанаты высказали мнение, что команда так и не восстановилась после ухода лидеров.

— Чудо не произойдет, а я очень на это надеялся. К сожалению, мы действительно сильно ослабли по сравнению с тем составом, что был до распродажи лидеров. Мы на равных бились с ЦСКА, «Локомотивом», «Краснодаром». Да и с "Зенитом" порой бодались. Ближайшее время мы им не конкуренты, — написал один из болельщиков.

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