Погода в Ростове-на-Дону на 15 февраля 2021 года: она в этот день, как никогда лучше, будет ассоциироваться со словами классика: \\"Мороз и солнце - день чудесный!\\". К счастью, в сравнении с выходными, ветер немного стихнет, а атмосферное давление практически достигнет нормы. Если верить прогнозам синоптиков, то весна в донскую столицу придет еще не скоро.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 8 до минус 11 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 3 до минус 5 градусов. К вечеру температура снова понизится - от минус 5 до минус 6 градусов. В понедельник, 15 февраля, в донской столице в течение всего дня ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается, а днем и вовсе выглянет солнце.Ветер сегодня сменит пять направлений: западное, северо-западное, северное, юго-восточное и южное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-7 метров в секунду.Атмосферное давление почти достигнет норма и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 79 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Ростове-на-Дону на 14 февраля 2021 года: ураган и сильный снег ждут ростовчан в День Влюбленных.Мы узнали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 14 февраля 2021 год.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!