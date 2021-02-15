Удивительную собранность, профессиональное мастерство и человечность проявил 28-летний фельдшер городской больницы скорой медицинской помощи в Новочеркасске.10 февраля Игорь Янкиев заступил на дежурство. К вечеру поступил вызов от женщины, которая жила на окраине города. Пациентка сказала, что ей необходимо в роддом.«КАЖЕТСЯ, Я РОЖАЮ»- Мы приехали по адресу. Женщина сама спустилась к машине скорой. Показаний к носилкам не было: схватки отсутствовали и не отошли воды, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» Игорь Янкиев.Минут десять до роддома дорога проходила спокойно. А потом вдруг пациентка сказала: «Кажется, я рожаю».Как сообщил Игорь Янкиев, в скорой помощи он работает пять лет. За эти годы было разное – и ножевые ранения, и инфаркты с инсультами. Но вот роды мужчина еще не принимал ни разу.Несмотря на то, что такой опыт для фельдшера был первым, врач не растерялся.- Отключил все эмоции и просто работал, - вспоминает он. - Я принимал роды, а санитар мне ассистировал. Для начала, успокоил женщину. Это очень важно. Ведь рождение ребенка вне стационара – всегда стресс. Пациентка - большая молодец. Во время родов вела себя прекрасно: слушала и делала все, что я ей говорил.Врач также пояснил, что воспользовался так называемой «акушерской укладкой»: туда входят стерильные инструменты, а также детское одеяло и пеленка, в которые потом и завернули малыша.МАМА СИЯЛА ОТ СЧАСТЬЯВрач отметил, что сразу после того, как он перерезал пуповину, малыш громко заплакал. А сама мама просто засияла от счастья в этот момент. У нее появился замечательный здоровый мальчик.- Роды были скоротечными, заняли всего 20 минут. У пациентки это - второй ребенок, – говорит Игорь Янкиев.После этого хеппи-энда женщину отвезли в роддом и передали акушерам.Как рассказала «Комсомолке» заведующая Городской больницы скорой медицинской помощи города Новочеркасска Олеся Ветрова, за годы работы в неотложке Игорь Янкиев показал себя отличным профессионалом и прекрасным человеком.- Он – умничка. Никогда не подведет. Игорь – один из наших сильнейших фельдшеров, - прокомментировала руководитель.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Я просто пополз к нему\\": Ростовский студент спас провалившегося в прорубь школьникаПока малыш барахтался в ледяной воде, зеваки снимали на видео операцию по спасению (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.