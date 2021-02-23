Вся страна отмечает День защитника Отечества. Многие женщины, девушки и девочки потратили много времени над размышлениями о том, что подарить мужчинам. Ростовская художница Асия Архипова пошла дальше и создала комикс о 23 февраля.- Это серия рисунков о жизни обычной семьи. Мне захотелось пошутить над темой выбора подарков и, судя по всему, это удалось, - рассказывает «Комсомольской правде-Ростов» художница Асия Архипова. - Рисунки понравилась не только родными и близким, но и посторонним людям из соцсетей.Ростовчанка уже давно создает шуточные комиксы на семейные темы. Многие из них о непростых буднях мамы двоих сыновей. Эта тема ей особенно близка, ведь она воспитывает двух мальчиков.- 23 февраля - особенный день. Я, как и все женщины, заранее покупаю символичные подарки мужу, сыновьям и прочим родственникам. Своими рисунками я хотела напомнить людям о том, что вещи не так уж и важны. Главное - любовь, забота и внимание. Мне захотелось поздравить всех мужчин и сказать: «С праздником, защитники Отечества!», - сказала художница Асия Архипова.В Instagram ростовчанки есть свой блог, где она регулярно выкладывает свои рисунки. На аккаунт художницы подписаны более двадцати тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрограмма мероприятий на 23 февраля в Ростове-на-Дону: городские библиотеки приготовили онлайн-мероприятия к праздникуОрганизаторы расскажут, что именно понимается под защитой Отечества, как производится защита сухопутных, морских и воздушных границ и самое важное, как защищать ценности страны и семьи (подробности).