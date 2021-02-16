Коронавирус Covid-19 16 февраля 2021 1:00

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 февраля 2021 года:число зараженных превысило 69 тысяч человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 16 февраля