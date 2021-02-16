Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 16 февраля 2021 года:число зараженных превысило 69 тысяч человек

В Ростове-на-Дону на 16 февраля прирост за сутки - 337 человек.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 69 025 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 337 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 197 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 943 дончан. Выздороветь удалось 59 178 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1643. Коэффициент распространения инфекции – 0,95.- Новые инфицированные зарегистрированы в 41 городе и районе региона: в Ростове-на-Дону (120), Таганроге (17), Неклиновском (15) районе, Новочеркасске (14), Белокалитвинском (10) районе, Батайске (9), Зерноградском (9), Азовском (8), Егорлыкском (8), Тарасовском (8), Тацинском (8) районах, Шахтах (7), Миллеровском (7), Мясниковском (7), Багаевском (6), Пролетарском (6), Семикаракорском (6), Матвеево-Курганском (5), Морозовском (5), Сальском (5), Цимлянском (5), Чертковском (5) районах, Азове (4), Гукове (4), Каменске-Шахтинском (4), Октябрьском (4), Песчанокопском (4), Веселовском (3), Кагальницком (3), Милютинском (3), Орловском (3) районах, Волгодонске (2), Аксайском (2), Волгодонском (2), Зимовниковском (2), Обливском (2) районах, Новошахтинске (1), Верхнедонском (1), Каменском (1), Родионово-Несветайском (1), Шолоховском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 26,1% - от 18 до 45 лет, 40,7% - от 46 до 65 лет, 18,4% - от 66 до 79 лет, 7,7% - старше 80 лет, 7,1% - дети. В стационарах содержатся 2 018 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали пять женщин, 47, 67, 71, 77, 79 лет, и трое мужчин – 50, 64, 72 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Лаборатории региона за день провели 6 425 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1 769,75 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 15 февраля 2021 года: жертв опасной инфекции стало в разы меньше.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 15 февраля.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!