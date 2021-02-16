Погода в Ростове-на-Дону на 16 февраля 2021 года: лютые морозы не спешат покидать донскую столицу. Кроме того, после полудня начнет усиливаться ветер и будет казаться, что на улице гораздо холоднее, чем есть на самом деле.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 7 до минус 9 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки в минус 3 градуса. К вечеру температура снова понизится - от минус 5 до минус 7 градусов. Во вторник, 16 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается, а днем и вовсе выглянет солнце, правда, совсем ненадолго.Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 5-8 метров в секунду.Атмосферное давление почти достигнет нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 74 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Ростове-на-Дону на 15 февраля 2021 года: лютые морозы и постоянные смены направления ветра ждут ростовчан.Мы узнали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 15 февраля 2021 года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!