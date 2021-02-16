Море в ванной: почему соленая вода потекла из кранов в Азове

На вид вода ничем не отличалась от обычной. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В домах жителей Азова 14 февраля из кранов потекла соленая вода. Азовчане говорят, что, по их ощущениям, жидкость из кранов уже давно не претендует на то, чтобы называться питьевой. А сейчас она не пригодна даже для душа. «Комсомольская правда - Ростов» выяснила, что случилось с питьевым водоснабжением в городе и ждать ли жителям улучшений.

НА ВИД — САМАЯ ОБЫЧНАЯ ВОДА

Светлана живет в центре Азова. Она заметила странный привкус позавчера, 14 февраля, но сначала не обратила внимания. А на утро вода из-под крана стала напоминать морскую.

— Видимо сначала привкус был едва уловимым. Утром я попыталась почистить зубы, принять душ. Но вода оказалась настолько соленой, что это было как минимум неприятно, — говорит Светлана.

На вид вода обычная — нет очевидных примесей, она не оставляет осадка. Однако людей это мало успокаивает. Многие азовчане давно не пьют воду из-под крана. Используют ее только для готовки и моют в ней посуду.

ВОДОКАНАЛ: «УГРОЗЫ ЗДОРОВЬЮ НЕТ»

13 февраля в Азов пришла так называемая «низовка». Из-за сильного ветра и нагонных явлений уровень Дона вырос до опасных отметок. По данным азовского водоканала, в этот день ухудшилось качество водоснабжения. Организация сразу начала дополнительно очищать и обеззараживать воду.

В водоканале пояснили, что вода, по их данным, соответствовала требованиям Санпина. Однако коммунальщики признали — минерализация и жесткость превышены, есть странный привкус. Тем не менее отключать водоснабжение никто не стал. В небольшой период времени такая вода угрозы для здоровья не представляет, убеждены в водоканале.

— «Азовводоканал» усилил контроль режима обеззараживания обрабатываемой воды. Усилен лабораторный контроль. Предполагается, что питьевая вода в течение суток будет иметь нехарактерный привкус, — прокомментировали в организации.

КАК МОРСКАЯ ВОДА ПОПАЛА В КРАН

"Комсомольская правда" уже писала, к чему привело осолонение Азовского моря. Почему соленая вода попала в водозаборы, а затем в краны азовчан, рассказали в Южном научном центре Российской академии наук.

Как пояснили ученые, с сентября по декабрь соленая вода из Азовского моря приблизилась к устью Дона. А при сильном нагоне попала в водозаборы.

— Вода соленостью пять — семь граммов на литр сместилась на восток на 50 — 60 километров. Подошла вплотную к устью Дона. Не удивительно, что при сильном нагоне, а подъем воды в районе Азова составил 1,8 метра, соленая вода дошла до водозаборов, — прокомментировал заведующий отделом гидрологии и гидрохимии ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Алексей Клещенков.

Поэтому азовчанам остается только ждать, пока соленая вода из Таганрогского залива вновь уйдет из Дона. И на это время им, похоже, остается только один вариант - покупать бутилированную питьевую воду.

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