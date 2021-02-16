Ростовская мэрия может обратиться в Верховный суд с требованием не допустить строительства гостиницы на месте бывшего кинотеатра \\"Россия\\" в центральном городском парке. На днях арбитражный суд Северо-Кавказского округа разрешил возведение гостиницы. Местные власти будут дожидаться деталей решения, но уже готовы добиваться его отмены.Напомним, речь идет о территории бывшего кинотеатра «Россия». Изначально на этой территории разрешалось размещать только кинотеатры, театры и выставочные центры. В 2017 году собственник участка, киноконцертный комплекс «Русь», обратился в региональный Росреестр. Компания просила поменять вид использования земли на деятельность гостиниц. Служба госрегистрации изменила этот пункт.Власти решили вернуть прежний вид использования. Департамент имущественно-земельных отношений обратился в Ростовский арбитражный суд. Сначала требования истца не удовлетворили. Однако летом 2020 года властями все-таки удалось добиться своего в апелляции.Однако собственник земли не отступил и подал кассационную жалобу. В итоге 11 февраля суд Северо-Кавказского округа отменил решение апелляции. Компания вернула возможность построить отель. Пока причины такого решения неизвестны.— Пока мы не видим мотивированного постановления по данному делу. Как только суд опубликует эту часть, мы приложим все силы, чтобы вернуть вид строительства. Либо обжалуем в Верховном суде, либо обратимся с требованиями к киноконцертному комплексу, — рассказала заместитель администрации по экономике Светлана Камбулова в эфире радио \\"Комсомольская правда-Ростов\\".На днях власти провели встречу с представителям киноконцертного комплекса. Инвестор, по словам чиновников, готов погасить долги и начать реализацию соглашения. Светлана Камбулова напомнила, что указанный в договоре объект — кинотеатр, а не гостиница.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСуд разрешил построить гостиницу на месте бывшего кинотеатра в Ростове-на-ДонуИзначально на участке можно было размещать только выставочные залы и кинотеатры. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.