Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 17 февраля 2021 года: выздоровели более 59,5 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 332 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону на 17 февраля прирост за сутки - 332 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 69 357 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 332 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 197 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 2 954 человек. Выздороветь удалось 59 506 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1650. Коэффициент распространения инфекции – 0,95.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 48 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (123), Таганроге (16), Новочеркасске (15), Батайске (13), Неклиновском (10), Мясниковском (9), Азовском (8), Зерноградском (8), Кагальн