Погода в Ростове-на-Дону на 17 февраля 2021 года: морозный, но солнечный день ожидает ростовчан

Погода в Ростове-на-Дону на 17 февраля 2021 года: день обещает быть слегка снежным и с небольшим, но холодным ветром. Атмосферное давление начнет падать, да и влажность в воздухе тоже будет практически минимальной.В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 9 до минус 10 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус 3 до минус 5 градусов. К вечеру температура снова понизится до минус 8 градусов. В среду, 17 февраля, в донской столице погода будет весьма переменчивой. По прогнозам синоптиков, ранним утром возможен небольшой снег, а вслед за ним сразу выглянет солнце.Ветер сегодня сменит три направления: северное, северо-восточное и восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-8 метров в секунду.Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 757-761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 30 до 80 процентов.Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПогода в Ростове-на-Дону на 16 февраля 2021 года: облачность и ветер с севера ожидают ростовчан.Мы узнали, какая погода будет в Ростове-на-Дону 16 февраля 2021 года.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!