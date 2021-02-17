Что известно о ростовских исламистах, которых задержали ФСБ по подозрению в терактах. В Ростове-на-Дону, Крыму, Краснодаре и Карачаево-Черкесской республике задержали почти два десятка человек. Их подозревают в том, что они якобы вербовали в ряды радикалов новых приверженцев, распространяли запрещенную экстремистскую литературу и, что самое страшное, могли готовить теракты.В тайнике, в лесу Карачаево–Черкесской республике, силовики нашли целый схрон. Там лежали самодельные взрывные устройства общей массой более трех килограммов в тротиловом эквиваленте, патроны, автоматы, пулеметы, а также «пояс смертника».«ОЗАРЕНИЕ» В ТЮРЬМЕ«Комсомольская правда – Ростов» выяснила о том, кем являлись задержанные в донской столице. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ФСБ по Ростовской области, четверо подозреваемых жили в Ростове-на-Дону.По словам источника издания в правоохранительных органах региона, в их числе супружеская пара и еще двое мужчин. Отметим, что организатором ростовской ячейки стал 27-летний Сергей Титов (имя изменено – прим. ред.). Сам мужчина несколько лет назад, уже будучи женатым, попал на пять лет в тюрьму.Он родился в православной семье. Но за решеткой отказался от своей веры и стал изучать радикальный ислам. Запрещенная литература так поглотила злоумышленника, что он решил посвятить жизнь пропаганде опасной идеологии.Более того, свое видение мира и веры Сергей навязал совсем юной жене, которой тогда было всего-то чуть больше двадцати лет.Кроме того, в колонии экстремист нашел двоих соратников. Оказавшись на свободе, мужчины не отказались от своих радикальных взглядов. Более того, познакомились с другими проповедовавшими аналогичные взгляды, которых также задержали силовики.БЫЛО ПУСТО В КАРМАНЕВ первое время после выхода из колонии у Сергея не было даже регистрации, но потом кое-как мужчина уговорил родственников прописать его у себя.Как рассказал источник «Комсомолки», члены ростовской ячейки нигде не работали. Их лидер проводил все свободное время за запрещенными книгами, поэтому он сам и жена перебивался с копейки на копейку.Несмотря на все эти трудности, мужчина не торопился строить свою жизнь: искать работу, покупать жилье. Но на пропаганду экстремизма подозреваемый находил и время, и желание, и возможности.Сергей для жены и двоих своих подельников являлся своего рода учителем и идейным лидером. При этом источник издания отмечает, что при обысках в Ростове у злоумышленников боеприпасы не нашли, а изъяли только книги.ЗАДЕРЖАНИЕОтметим, операцию задержания банды силовики сняли на видео. Организатора ростовской ячейки поймали в Крыму. Туда он отправился на очень редкие в его жизни заработки.Кадры, опубликованные сотрудниками службы безопасности, похожи на боевик.Например, в одну из квартир силовик проникает через окно, спустившись на веревке с крыши. Также силовики сняли на видео и арсенал с оружием. Горы патронов экстремисты хранили в пластиковых бутылках из-под минералки.В пресс-службе ФСБ России отметили, что в отношении 19 человек возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Они, по предварительным данным, члены экстремистского сообщества, относящегося к международной исламистской организации, деятельность которой запрещена в нашей стране. При этом участники активно вербовали в свои ряды последователей.Десять самых активных членов организации находятся под стражей. Если суд признает вину мужчин, они могут отправиться в тюрьму на десять лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Пояс смертника» и тайник с пулеметом: в Ростове-на-Дону и в других городах задержаны 19 готовивших теракты экстремистовФСБ обнародовала кадры задержания (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.