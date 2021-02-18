Погода в Ростове-на-Дону на 18 февраля 2021 года: облачность, морозы и небольшой ветерок

В Ростове будет пасмурно и морозно Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 18 февраля 2021 года: зима не спешит покидать территорию донской столицы. Земля по-прежнему припорошена снегом, а утренние морозы с каждым днем становятся все более лютыми. К счастью, практически стихнет ветер .

В утренние часы будет довольно прохладно - от минус 8 до минус 12 градусов, днем столбик термометра достигнет отметки от минус трех до минус четырех градусов. К вечеру температура снова понизится - от минус 6 до минус 7 градусов. В четверг, 18 февраля, в донской столице в течение всего дня будет стоять облачная и пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: юго-восточное, юго-западное и южное. Скорость его порывов временами будет достигать 2-6 метров в секунду.

Атмосферное давление пойдет на понижение и составит 757-758 миллиметров рт