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Общество

Активистку Анастасию Шевченко приговорили к условному сроку

Приговор озвучили в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону
Авторы (2):
Анна ШИЛЯЕВА
Светлана ЛИСИЦЫНА
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