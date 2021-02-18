Активистку Анастасию Шевченко приговорили к условному сроку

Активистку \\"Открытой России\\"* Анастасию Шевченко приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Дело слушалось в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону.ПРИГОВОР ЗАЧИТЫВАЛИ 4 ЧАСАСудья зачитывала приговор почти четыре часа с несколькими паузами на перерыв. Прокурор, выступавший со стороны обвинения, на приговор не пришел. В зал пустили только некоторых аккредитованных журналистов, родственников и сына Анастасии Шевченко.Остальные представители СМИ наблюдали за судьей в отдельном помещении через видеосвязь. Приставы объяснили это тем, что в суде действуют антипандемические ограничения. Тем не менее, в зале суда оказалась прилетевшая утром в Ростов блогер и общественница Ксения Собчак. Она заявляла, что ожидает оправдательного приговора.Сама же Шевченко сказала своим адвокатам, что \\"настроена реалистично\\".СТОРОННИКИ ЖДАЛИ НА УЛИЦЕСреди прочего судья прочла несколько строк о содержимом компьютеров активистов из Ростова. Затем в приговоре речь пошла об экспертизе, в которой по запросу обвинения участвовали политологи. Следователи просили их оценить, представляет ли организация и действия Шевченко какую-либо угрозу.В приговоре оказалась и информация о записи с камеры, которую оперативники тайно установили в спальной комнате Анастасии Шевченко.Во время чтения приговора в зале суда заснул корреспондент одного из немецких СМИ.Несколько десятков сторонников Шевченко ждали оглашения приговора на улице и в дворе школы поблизости. Территорию охраняли несколько патрулей патрульно-постовой службы и ГИБДД.В ЧЕМ СУТЬ ОБВИНЕНИЯНапомним, дело против активистки правоохранители завели 21 января 2019 года. Ростовчанка стала первой арестованной в стране, обвиненной по уголовной статье о деятельности нежелательных организаций. По решению суда несколько организаций с названием \\"Открытая Россия\\"* признали нежелательными еще в 2017 году.Суть обвинения сводилась к тому, что ростовчанка участвовала в митингах и семинарах под эгидой организации.Больше двух лет Анастасия была под домашним арестом. Защите не удалось сменить меру пресечения на подписку о невыезде. За это время она потеряла старшую дочь. У девочки была первая степень инвалидности, ребенок умер в интернате. Сейчас подозреваемая воспитывает двух несовершеннолетних детей.ПРОКУРОР ТРЕБОВАЛ ПЯТЬ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫПочти сразу же после возбуждения уголовного дела за активистку вступились несколько членов Совета по правам человека при президенте РФ. Они заявили, что намерены добиваться отмены уголовной статьи, по которой ее обвинили.Прокурор изначально требовал для Анастасии пять лет лишения свободы. Сама она, как и ее сторонники, считают этот срок необоснованно большим. Такого же мнения придерживается и Ксения Собчак. Известный журналист назвала историю Шевченко «жуткой». К слову, во время предыдущего заседания подсудимая сказала последнее слово. Она попросила суд не участвовать в политических репрессиях, и попросила участников заседания оставаться людьми.* Организация, занесенная по решению суда в списки нежелательных в России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На приговор Анастасии Шевченко в Ростов приехала Ксения СобчакРассказываем, что происходит в зале суда и на улице (подробнее)