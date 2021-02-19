Несмотря на все усилия врачей, скончался второй рабочий, который выпал накануне, 18 февраля, месте с напарником на железнодорожные пути из «люльки» автовышки. Напомним, в нее на проспекте Стачки Ростова-на-Дону врезался грузовик.Его коллега погиб сразу. А второго рабочего в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу на машине \\"скорой помощи\\".- Полученные при падении травмы практически не оставляли ему никаких шансов, - рассказал \\"Комсомольской правде-Ростов\\" источник, знакомый с ситуацией. - Несколько часов врачи боролись за его жизнь, провели операцию, сделали все возможное. Но мужчина скончался в реанимации.Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», дорожное происшествие случилось в четверг, 18 февраля, вечером. Рабочие, в возрасте 26 и 28 лет, находились в «корзине» автовышки, стоявшей на дороге, и монтировали на мосту рекламный баннер.- По предварительной информации водитель \\"КамАЗа\\" не справился с управлением и врезался в автовышку, с помощью которой проводились монтажные работы, - прокомментировали в донском главке. - В результате ДТП двое рабочих сорвались вниз и упали на железнодорожные пути.По факту произошедшего проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмертельное ДТП произошло в Ростове на проспекте СтачкиИз-за аварии на проспекте Стачки в самый час пик образовались огромные пробки. Заторы спровоцированы и на выезде из города, и в центре донской столицы (подробности)