Смертельное ДТП произошло в Ростове на проспекте Стачки

В Ростове в результате смертельной аварии образовались многокилометровые пробки Фото: Яндекс.Пробки

В Ростове рабочий скончался в результате произошедшего ДТП.

Авария случилась на мосту на проспекте Стачки. По предварительным данным двое рабочих ремонтной фирмы вешали баннер. Но в этот момент водитель выехавшего на путепровод КаМАЗа с зерном на полном ходу врезался в автовышку, при помощи которой велись высотные работы. В результате аварии двое рабочих сорвались и упали на железнодорожные пути. Один из них скончался на месте происшествия от полученных травм, а за жизнь второго сейчас борются медики, он был госпитализирован медиками прибывшей к месту аварии скорой помощи.

Сейчас там находятся службы МЧС, ГИБДД и медики. Кроме того, из-за аварии на проспекте Стачки в самый час пик образовались огромные пробки. Заторы спровоцированы и на выезде из города, и в центре донской столицы. Водителям посоветовали заранее выбирать объездные пути.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУВД по Ростовской области.

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