В Ростове-на-Дону могут отменить запрет на застройку высоток у автомагистралей

Высотки могут появиться возле оживленных автомагистралей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти донской столицы пересматривают решение о застройке в центре города. Так, вдоль крупных дорог вскоре могут появиться многоэтажные дома - до 80 метров в высоту. Такую возможность обсуждают в горадминистрации.

Согласно ранее принятому документу, здание не может превышать в высоту ширину проспекта. Сейчас специалисты Департамента архитектуры и градостроительства могут отменить эту норму для улицы Красноармейской, проспектов Ворошиловского, Буденновского, 40-летия Победы, а также улиц Нансена, Малиновского, Михаила Нагибина, Левобережной.

- Если по этому вопросу будет принято положительное решение, то строительство новых домов вдоль автомагистралей станет возможным, - рассказали в мэрии.

Ростовские архитекторы предполагают, что после этого застройщики обратят внимание на ветхие здания, начнут возводить новые дома взамен старых, если только они не носят статуса объекта культурного наследия.

Сейчас в Ростове продолжаются споры по поводу строительства высотки на набережной. Глава администрации Алексей Логвинко предложил изменения, которые навсегда запретят многоэтажные дома вдоль берега Дона.

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