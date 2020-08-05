Власти Ростова рассказали, появится ли высотка на набережной

Макет дома, который построят на Береговой за Театральной площадью. Фото: "СМУ-1"

Власти Ростова-на-Дону планируют запретить дальнейшее высотное жилищное строительство на набережной. Как сообщили в городской администрации, возведение высотки по улице Береговой, 73 ведет компания ООО «СЗ Бриг» на основании выданного весной 2018 года разрешения.

Однако в начале этого года глава мэрии Алексей Логвиненко предложил внести изменения в правила землепользовании и застройки города, чтобы исключить в дальнейшем выдачу разрешений, позволяющих строительство высотных домов на ростовской набережной.

Рассмотрение этой инициативы не состоялось, так как должно было проходить вместе с публичными слушаниями, которые были запрещены из-за пандемии. Об этом сообщила руководитель пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова.

Вскоре люди примут участие в обсуждение, а после инициативу рассмотрят депутаты городской думы. Ориентировочный срок, когда это может произойти, – октябрь 2020 года.

Важно отметить, что эти изменения сами по себе не отменяют ранее выданную разрешительную документацию и не лишают застройщиков права на реализацию намеченных планов. Таким образом, высотное 25-этажное здание на Береговой все-таки появится, однако после подобные дома строить вдоль берега не будут.

Между тем, стройка ЖК "Державинский" идет полным ходом. Застройщик уже объявил о старте продаж квартир. На данный момент заложен фундамент будущего 25-этажного дома, который расположится прямо за Театральной площадью. Сейчас рабочие приступили к строительству первого этажа.

Многие ростовчане возмутились, ведь налицо точечная застройка. Неравнодушная девушка, жительница донской столицы, создала петицию, где пояснила, что такое огромное здание испортит вид города.

- Этажность зданий должна увеличиваться по мере отдаления от реки - это железный закон застройки, - написала Елена Маркелова.

На данный момент петицию о недопущении строительства подписали почти 400 человек. Их число постоянно увеличивается.