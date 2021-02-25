Появилось видео крупного пожара на производстве упаковки в городе Шахты 25 февраля 2021 года

Пожар на производстве упаковки в городе Шахты. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Спасатели тушат крупный пожар на промышленном предприятии в Шахтах. Огонь вспыхнул на территории компании по производству упаковки на Ворошилова, 2 "г" около 12:00 в четверг, 25 февраля.

- Сейчас на месте работают 39 человек и 12 единиц техники. Пожарные тушат огонь на площади около 500 квадратных метров. Угрозы распространения пожара на ближайшие здания и постройки нет , - рассказали в региональной пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По уточненной информации, пожар вспыхнул в отдельно стоящем строящемся здании. К счастью, в тот момент там никого не было.

Очевидцы сообщают, что на месте пожара клубы дыма стремительно распространяются по территории. Горожане советуют людям, проживающим неподалеку, закрыть все окна, чтобы избежать попадания копоти и сажи в квартиры.

Жители Шахт смогли снять на видео происходящее. Люди опубликовали ролики в социальных сетях.

Пока причина внезапно вспыхнувшего пожара не установлена.

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