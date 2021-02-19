В Интернете невероятное количество просмотров набирает ролик, в котором брюнетка демонстрирует последствия неудачного посещения косметолога.- Мне сейчас сказали, что у меня может лопнуть губа, - еле сдерживая слезы говорит барышня.При этом на лице у нее - огромная гематома. Девушка крупным планом снимает последствия неудачного визита к горе-специалисту. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» связался с героиней шокирующего видео и выяснила, что произошло.\\"НАСМОТРЕЛАСЬ НА ТЕТОК\\"Как рассказала 23-летняя инстаблогер Виктория Мерсоводова, видео – три года. Опубликовать его ростовчанка решила только сейчас. И все для того, чтобы предостеречь других девушек и показать им, насколько опасными могут быть безобидные на первый взгляд процедуры. По словам Виктории, пойти на коррекцию губ ее уговорили подруги.- А я, насмотревшись на теток из «Инстаграма», согласилась, - рассказывает Виктория. - Причем, доверилась непонятно кому. Вот и получила по полной за свое халатное отношение к самой себе.«КОСМЕТОЛОГ МОЛИЛАСЬ ВСЛУХ»Причем горе-мастер проводила прием не в салоне и даже не у себя дома, а просто в магазине косметики. С самого начала Виктории это показалось странным, но она была настроено решительно.- Женщина быстро продезинфицировала губы, при этом сама была без перчаток, - продолжает блогер. - Показала мне какой-то огромный шприц, не озвучила название препарата, и быстро начала колоть. Боль была ужасная. А мастер все вводила и водила что-то мне в губу, и в это время почему-то вслух молилась.Когда инъекция была сделана, а Виктория увидела себя в зеркале, то потеряла дар речи. Верхняя губа была огромная! Красивая девушка с тонкими чертами лица стала похожа на фрика.- Мастер сказала, что все нормально и отек скоро сойдет, - вспоминает ростовчанка. – Я поехала домой. Но пока находилась в машине, губа все росла и росла. А потом она стала доставать до носа.Девушка уже побоялась обращаться к горе-мастеру. И в ужасе помчалась в больницу. Но врачи, не зная названия препарата, который водила магазинный косметолог в губу пострадавшей, лишь развели руками. Помочь медики не смогли. Выход у Виктории был один – ждать, пока \\"само все рассосется\\".«СЕРЬЕЗНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»Предъявлять какие-то претензии мастеру она не стала.- Я не люблю конфликты, что-то ей доказывать - не хочется, - объяснила она свою позицию.Но неудачное преображение все же изменило привычный уклад. На тот момент девушка работала мастером маникюра. По ее словам, ей пришлось уволиться, потому что выходить на люди в таком виде было нельзя. Отек сходил около месяца. Все эти дни брюнетка провела в квартире.Со временем размер губы стал нормальным, но еще полгода она иногда покалывала и немела на морозе. Сама Виктория после этой истории навсегда отказалась от посещения косметологов. Теперь она точно знает – себя надо любить такой, какая ты есть. И этому учит своих подписчиков в блоге.УКОЛЫ НА ДОМУ - ОПАСНЫГоре-частница, говорят, свернула бизнес. Но \\"Комсомолка\\" обратилась к проверенному специалисту, которая рассказала о том, что уколы на дому - очень опасны. И для различных косметических процедур необходимо выбирать лицензированное медицинское учреждение.- Если пациент обращается в клинику, он защищен, - прокомментировала главный врач клиники «Линлайн» Юлия Денисова. - Ведь с ним подписывается договор. И, в том случае, если возникнет осложнение, доктор сможет оперативно помочь человеку и, в любом случае, все закончится благополучно. В нашу клинику периодически обращаются женщины с подобными жалобами. Но они обычно показывают стикер от препарата, поэтому специалисты могут оказать корректное лечение. Как правило, в область, требующую коррекции после инъекций с гиалуроновой кислотой, вводят рассасывающие ее ферменты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовчанка похудела на 50 кг и выиграла конкурс «Mrs Universal» в Турции33-летняя победительница Ксения Усолкина до сих пор не может прийти в себя от счастья (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!