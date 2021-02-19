В пятницу утром, 19 февраля, судно APRIL, вышедшее из порта Таганрога (Ростовская область), подало сигнал SOS. На якорной стоянке в Керченском проливе члены экипажа почувствовали резкое недомогание - тошноту, слабость, боли в животе. Вскоре практически все моряки слегли, один из них скончался. Медики и спасатели получили информацию о биологической угрозе. Спасательную операцию затрудняет шторм.На борту парохода находятся восемь членов экипажа. Согласно \\"судовой роли\\" (официальный список экипажа) россиян среди них нет, рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона.Известно, что один из моряков - украинец, также на борту есть два гражданина Грузии, все остальные – турки, уточнил источник. Судно шло под панамским флагом в турецкий город Самсун.В трюмах сухогруза находится руда. Врачи пока не осмотрели моряков, так как из-за шторма пострадавших не могут эвакуировать с борта. Однако, по предварительным данным, мужчины отравились ядовитым газом. При этом источник издания отмечает, что продукты и питье на пароходе было свежим.- С большей долей вероятности отравление произошло из-за руды. Это сырье при взаимодействии с влагой выделяет опасный для жизни газ, - сообщил собеседник издания.Также он отметил, что относительно хорошо себя чувствуют капитан и один из матросов. Но коммуникация с ними осложняется языковым барьером.- На мостик выходит только капитан. Но спасатели, которые прибыли на помощь, его не понимают, как и он их. Для перевода привлекли моряка с другого парохода, - добавил источник.Также собеседник \\"Комсомолки\\" отметил, что несколько раз сотрудники экстренных служб пытались на судне \\"Меркурий\\" подойти близко к кораблю APRIL и снять с него заболевших моряков, но сделать этого не получилось из-за погоды.Отметим, что схожий случай произошел в 1990-х годах в порту Посьет (Дальний Восток). На судне с рудой один моряк погиб из-за отравления газом, еще десять попали в больницу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Родственники моряков затонувшего сухогруза пытаются узнать о судьбе капитана из РостоваРостовчанина ищут спасатели, еще один пострадавший россиянин находится в больнице (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!