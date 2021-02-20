«Вынырнул, увидел девочку без признаков жизни»: спасшего детей из перевернувшегося катера инспектора МЧС наградили в Ростове

Спасатели направились к месту аварии, услышав удар катера о бакен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове сотрудника инспекции маломерных судов МЧС Михаила Маслова наградили медалью «За спасение погибающих на водах». Летом 2019 года Михаил и его напарник по счастливой случайности оказались возле перевернувшегося катера, в котором находились пятеро детей – в том числе, младенец.

Инцидент с катером произошел на реке Северский Донец в Усть-Донецком районе – это географический центр Ростовской области, три часа езды на автомобиле от Ростова-на-Дону. Летним вечером Михаил Маслов и его напарник стояли на речном понтоне. Мимо, уже в темноте, проходил катер. Инспекторы, разумеется, не обратили на него особого внимания, у местных жителей прогулки на лодках – одно из популярных занятий. Однако через несколько секунд они услышали звук удара. Спасатели поняли, что судно врезалось в бакен. Они тут же направились на свой лодке к месту ЧП и увидели очутившийся вверх-дном возле бакена катер.

Михаил Маслов (справа) работает инспектором около 15 лет. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ?

Сначала Михаил заметил мужчину, который двигался полувплавь к берегу. За его руку держались двое детей. Еще один пассажир катера пытался сдвинуть судно с места. Спасатель решил было, что осталось только перевернуть катер - и инцидент исчерпан. Он нырнул, а когда вновь оказался на поверхности, увидел еще одного ребенка.

«Вынырнул, на воде на спине лежит девочка, годика три, губы уже синие, вообще без признаков жизни», – рассказал Михаил Маслов.

Спасатель доплыл до берега и передал девочку напарнику. Тот откачал ребенка. А Михаил вновь направился к катеру. Уже в воде он начал кричать мужчинам – спрашивать, сколько всего было детей. Они ответили, что четыре.

Еще один мальчик оказался под корпусом катера. В темноте ребенок испугался и потерял ориентацию. Эмчеэсовец и его вынес на берег. Затем ребенка обогрели туристы из лагеря неподалеку.

"РЕБЕНКА СПАСЛИ, И ДАЙ БОГ"

Оказалось, что на маломерном судне был еще и младенец. С ним доплыла до берега его мама.

Уже на следующие утро выяснилось, взрослым катер одолжили на время. А находившийся под катером мальчик – племянник хозяина судна. Спасенная девочка еще несколько дней провела в больнице, ей потребовалось лечение.

Михаил Маслов работает инспектором МЧС уже почти 15 лет. Это первая его медаль. Он пояснил в интервью пресс-службе областного управления МЧС, что работает, разумеется, не ради званий и наград. «Отмечать нечего, ребенка спасли, и дай Бог», – считает инспектор.

Медаль «За спасение погибающих на водах» – специальная награда МЧС для особо отличившихся спасателей. Впрочем, героизм иногда проявляют и рядовые люди, оказавшиеся рядом с терпящими бедствие. В прошлом году «Комсомольская правда» писала о 19-летней студентке, спасшей троих провалившихся в полынью детей в то время, как окружающие только лишь снимали происходящее на смартфоны.

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