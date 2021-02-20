Глава города Зинаида Неярохина опровергла громкое заявление депутата о ростовской медицине

Здравоохранение Ростова и области находится в центре внимания властей Фото: Александр БОЙКО

В пятницу, 20 февраля, соцсети «взорвало» видео с громким заявлением депутата гордумы Ростова-на-Дону от партии ЛДПР Петра Пятибратова. Он предложил главе города Зинаиде Неярохиной расторгнуть контракт с сити-менеджером донской столицы Алексеем Логвиненко.

«ЦЕЛЬ - ПРИВЛЕЧЬ К СЕБЕ ВНИМАНИЕ»

Депутат весьма эмоционально объяснил свою позицию. По его мнению, Алексей Валентинович, якобы, виноват в проблемах городского здравоохранения. Кроме того, он заострил внимание на предложении градоначальника, наращивать платные услуги в муниципальных больницах.

На заявление депутата глава города Зинаида Неярохина ответила согласно букве закона. В первую очередь, она выразила свое мнение о том, что все эти экспрессивные высказывания связаны с выборами в Государственную думу в сентябре.

- Еще задолго до официального старта избирательной кампании представители ЛДПР сначала в областном парламенте, а затем в городской Думе сделали ряд «громких» критических заявлений о системе здравоохранения города и области, - написала в своем блоге в Инстаграме Зинаида Васильевна. - Цель очевидная - привлечь внимание общественности к себе. Но содержание этих заявлений часто не имеет ничего общего с истиной.

Глава Думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина прокомментировала заявление депутата Петра Пятибратова. Фото: официальный аккаунт Зинаиды Неярохиной в Инстаграме

ДЕНЬГИ ОСТАЮТСЯ В МЕДУЧРЖДЕНИЯХ

Далее она пояснила, что право на бесплатное получение медпомощи закреплено статьей Конституции РФ. А другой статьей гарантируется объем медицинской помощи, финансируемой по программе обязательного медицинского страхования, то есть без взимания платы с граждан.

При этом платные услуги не имеют ничего общего с платной медициной.

- В 2020 году учреждениями здравоохранения было оказано платных услуг на 1 миллиард 169 миллионов рублей, - озвучила цифры Зинаида Неярохина. - А 92,2 процента приходится на стоматологические поликлиники и диагностические услуги. Самое главное: все эти целевые средства и остаются в медицинских учреждениях. Они идут на их текущую деятельность и, конечно, развитие.

В частности, деньги, которые получают от платных услуг городские больницы, идут не только на ремонт, оплату коммунальных услуг, зарплаты врачам, но и на покупку медикаментов. Поэтому муниципальным медучреждениям важно наращивать свои доходы, так как, в конечном итоге, от этого выигрывают и сами пациенты.

- Но это - не замена бесплатной медицины на платную! - подчеркнула глава города Зинаида Неярохина. - Это, в принципе, невозможно по российскому законодательству. Депутату нужно работать в городской Думе – посещать заседания постоянных комиссий и депутатских слушаний, которые он регулярно пропускает, где подробно рассматриваются все эти вопросы. А умышленное искажение информации депутата городской Думы от ЛДПР в социальных сетях – не более, чем очередной обман и желание привлечь к себе внимание общественности за счет необоснованной критики власти.

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