Прогулка по замерзшему Таганрогскому заливу едва не обернулась бедой для двух десятков человек. В районе Пушкинской набережной льдина оторвалась от берега и ее понесло по течению в сторону порта. Участники происшествия страшно перепугались, но очевидцы успели позвонить спасателям.- На месте работали все службы экстренного реагирования. На берег вытащили 21 человека, в том числе - 11 детей. Спасательная операция завершилась менее, чем через час после поступления вызова, - рассказали в администрации Таганрога.Льдина успела отплыть от берега на пятьдесят метров. Спасатели использовали катер и воздушную подушку «Марс – 700».В этот же время в районе Приморского парка оторвались на льдине от берега еще десять человек. Их спас охранник парка. Мужчина увидел, что люди попали в беду и бросился на помощь. Как уточнили в мэрии, благодаря его оперативным действиям никто не пострадал.В выходные жителям Ростовской области стоит отказаться от прогулок. Ожидается морозы м сильный ветер до 11 метров в секунду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вынырнул, увидел девочку без признаков жизни»: спасшего детей из перевернувшегося катера инспектора МЧС наградили в РостовеЕще двоих мальчиков вытащил их отец, а с грудничком плыла к берегу мать (подробности)