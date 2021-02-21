ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 21 февраля: что происходило после матча

ФК "Ростов" принял ФК "Ахмат" на домашней арене. ФОТО: пресс-служба ФК "Ростов".

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 21 февраля: ход матча, реакция главного тренера, что думают болельщики о результатах игры. Ростовский клуб уступил в 1/8 Кубка России ФК «Ахмат». Единственный гол «Ахмат» забил со штрафного. У «Ростова» была возможность сравнять счет с пенальти. Болельщики сходятся в том, что у «Ростова» пока есть сложности с реализацией голевых моментов.

ФК «Ростов» принимал «Ахмат» на домашнем поле. У фанатов были опасения, что игру могут отменить из-за непогоды. Однако в вечер матча не было снега и сильного ветра, игра началась по расписанию.

ХОД ИГРЫ: СОУ НА ПОЛЕ

Гамбийца Соу "Ростов" арендовал у софийского ЦСКА. ФОТО: ФК "Ростов"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин включил в стартовый состав приобретенного на днях 26-летнего бомбардира Али Соу. Гамбиец Соу приехал в Ростов из Болгарии, где выступал за ЦСКА (София). Бомбардир практически не участвовал в зимних сборах, он присоединился к клубу за несколько дней до их завершения. Однако Валерий Карпин заявил на предматчевой пресс-конференции, что не сомневается в физической форме Соу.

В начале игры «Ростов» показывал атакующий футбол, игроки «Ахмата» получали желтые карточки одну за одной. Однако исход первого тайма решила не тактика Карпина и активность футболистов «Ростова», а эпизод в штрафной «Ахмата». Норманн нарушил правила. «Ахмат» реализовал пенальти на 17-ой минуте.

«Ростов» продолжил атаковать, но удары шли «мимо кассы». Навесы на Соу в штрафную хотя и были красивыми, результата не приносили. Карпин после матча объяснил это «слишком огромным желание отыграться». По мнению тренера, пробить оборону «Ахмата» помешало стремление игроков как можно быстрее доставить мяч в штрафную соперника.

У «Ахмата» активно вел себя в нашей штрафной Бериша. В первой половине соперник создал острый момент в самом конце тайма, что чуть было не закончилось для «Ростова» автоголом. Хаджикадунич вынес мяч в метре от своей "рамки".

Во втором тайме соперник предоставлял «Ростову» возможность за возможностью. Удаление Ненахова («Ахмат»), травму получает и уходит с поля Бериша. Затем нереализованный ростовчанами пенальти. На последних минутах голкипер «Ростова» уже готов был бежать на сторону поля соперников. Однако «навала» не вышло. Соу продемонстрировал умение играть головой, мимо ворот. 1:0, «Ахмат» продолжит участвовать в Кубке.

Валерий Карпин на пресс-конференции после матча отметил, что доволен тонусом игроков.

– Нельзя сказать что команда приехала со сборов и это первый официальный матч. Удовлетворение от игры есть, нету только удовлетворения от результата, – пояснил Карпин.

РЕАКЦИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ: «С ЗЕНИТОМ БУДЕТ СЛОЖНО»

После смягчения антипандемических ограничений на трибунах стало больше фанатов. ФОТО: ФК "Ростов"

Фанаты, разумеется, не ликовали после матча. Некоторые высказывали претензии Норманну, не очень удачно пробившему пенальти. Оценки разделились от «нет претензий, понравилось» до ожидания разгрома в следующей официальной игре с «Зенитом».

– С Зенитом будет сложно, с реализацией ни о чем, – отметил в обсуждении матча в соцсетях один из фанатов.

Пессимисты и вовсе ожидают, что питерский клуб может «разорвать» ростовчан, пока что не показывающих умения реализовывать голевые моменты. А оптимисты напомнили, что накануне тульский «Арсенал» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. В этом матче тоже решающим оказался пенальти.

– Готовимся к «Зениту». «Арсенал» обыграл их, нужно брать пример и давать бой лидеру, – резюмировал болельщик по имени Евгений.

Матч с «Зенитом», напомним, пройдет в следующую субботу, 27 февраля.

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