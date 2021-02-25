Погода в Ростове-на-Дону на день, 25 февраля: сохранятся ли сильные морозы. Какой будет погода в ближайшие сутки, рассказали в ростовском Гидрометцентре.Ночью столбик термометра опустится до минус 12 – минус 16 градусов. Днем температура составит минус три — минус пять градусов. Существенных осадков не ожидается. Скорость ветра может достигать 6 — 11 метров в секунду.По Ростовской области ночью ударят морозы до минус 12 — минус 17 градусов, при прояснениях — до минус 26. Днем будет холодно до минус шести — минус 11 градусов. В некоторых районах пройдет небольшой снег. Возможен ветер до 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.В ночь с 25 на 26 февраля в Ростове-на-Дону ожидаются морозы до минус семи градусов. По Ростовской области температура опустится до минус десяти, при прояснениях — до минус 16 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкстремальные перепады температур в Ростовской области: на смену +15 пришли морозы до -22Разбираемся со специалистами, в чем причины и опасности резкой смены погоды. (Подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!