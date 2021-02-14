Экстремальные перепады температур в Ростовской области: на смену +15 пришли морозы до -22

"Весенняя" погода сменилась морозами и снегопадом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области снова наблюдаются экстремальные перепады температур. На смену «весенней» погоде пришли снегопад и морозы. Рассказываем о причинах резкой смены погоды и прогнозе на ближайшие дни.

В течение недели в области держались высокие температуры — в среднем, до плюс пяти — плюс семи градусов. А 12 февраля стал аномально теплым для зимы. В этот день столбик термометра мог достигать плюс 12 — плюс 15 градусов. Однако уже к вечеру похолодало до минус одного, а ночью ударили морозы.

В выходные, 13 и 14 февраля, по области прошел сильный снегопад. В отдельных районах — метель. Ночью температура могла достигать минус 18 градусов, днем — до минус 6 — 11 градусов.

ПРИЧИНЫ И ПРОГНОЗЫ

Подобные перепады температур ранее комментировал кандидат географических наук Александр Иошпа. По его словам, это связано с тем, что заток теплого воздуха может сменяться антициклоном и наоборот. При этом такие «температурные» качели нельзя называть погодной аномалией.

Как будет меняться погода в последний месяц зимы, пока сложно сказать. Однако по данным ростовского гидрометцентра, холода сохранятся в начале новой недели. В ночь на 15 февраля морозы могут достигать минус 18 градусов, в крайних северных районах — до минус 22. По донскому региону пройдет небольшой и умеренный снег. В отдельных районах снова ожидается метель.

ЧТО ДЕЛАТЬ МЕТЕОЗАВИСИМЫМ

Медики подтверждают — перепады температур могут отразиться на здоровье. Терапевт 16-й поликлиники Любовь Колбасенко рассказала, что в эти дни самочувствие может ухудшиться у людей с дыхательными заболеваниями и хронической мигренью. Врач посоветовала запастись лекарствами, которые помогали раньше. Кроме того, поможет свежий воздух и спорт.

- Если у вас мигрень, и вы чувствуете, что приближается приступ, нужно сразу принять профилактические препараты. Также советую побольше двигаться, давать себе небольшие нагрузки, чаще находиться на улице, - говорит Любовь Колбасенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исключить алкоголь и чаще гулять: как пережить экстремальные перепады температуры, рассказала ростовский врач

На этих выходных в Ростове ожидается резкое потепление, сразу после сильнейшего минуса. (Подробности)