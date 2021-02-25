«Пришла поздравить с праздником»: дочь похоронщика-миллионера обвиняют в убийстве брата из-за наследства

Суд в ближайшее время рассмотрит меру пресечения подозреваемой Фото: Игорь БУЛАТОВ

В Ростовской области следователи подозревают местную жительницу – 52-летнюю Екатерину Суханову – в убийстве родного брата, 37-летнего Игоря Денисова. Оба – дети умершего в прошлом году известного в городе предпринимателя, владельца крупного похоронного бизнеса и депутата.

Причиной трагедии, скорее всего, стали споры о наследстве. По крайней мере, так считает жена погибшего Игоря – Анна. Она рассказал корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» о взаимоотношениях в семье, и о кровавой резне, случившейся в ее доме. Все имена и фамилии в публикации изменены.

КОНФЛИКТ НАСЛЕДНИКОВ

Анна говорит, что ее покойный свекор-депутат всегда боялся, что из-за наследства между детьми может произойти конфликт. Оказалось, что он словно в воду глядел.

- Он умер около шести месяцев назад. Оставил завещание, по которому бизнес разделялся в равных долях между его детьми и внуками. Но Катя все боялась, что брат – Игорь – присвоит какие-то деньги покойного отца, - продолжает Анна.

При этом женщина вспоминает, что Игорь сам, бывало, опасался сестры. И поводы для этого у мужчины были весомые.

- Она ведь и раньше кидалась с ножом на родственников. На брата и на его первую жену, - вспоминает шахтинка.

КРОВАВЫЙ «ПРАЗДНИК»

23 февраля Екатерина решила поздравить единственного брата с Днем защитника Отечества. Пришла к нему в гости. Там уже был накрыт стол. Игорь встречал праздник в теплом семейном кругу.

- А его сестра начала скандалить. Ругалась опять из-за отцовских денег. У нас дома – маленький ребенок, малыш испугался. Тогда я решила с сыном поехать к моим родителям. Муж хотел присоединиться к нам, но сестра вдруг стала умолять его остаться. Все причитала: «Братик, не уходи, не бросай», - вспоминает детали страшного вечера Анна.

Игорю стало жалко сестру и он, на свою беду, остался с ней под одной крышей.

Как развивались события дальше, можно только гадать. Но через несколько часов Анне позвонили и сказали, что ее мужа убили.

Женщина сломя голову бросилась домой и застала страшную картину – золовка сидела на полу в луже крови, а рядом с ней лежало тело убитого. Женщина, как считают следователи, зарезала брата кухонным ножом.

После задержания подозреваемая не стала отрицать свою вину.

- Я была на следственном эксперименте. Я так орала, думала, что сама ее убью. Она лишила моего ребенка отца, - убивается вдова.

А ЧТО С БИЗНЕСОМ?

Анна до сих пор не понимает, почему у родственницы появилась мысль о том, что ей может достаться меньше наследства.

Ее никто не обделял. Более того, после смерти отца Екатерина нигде не работала, а мой супруг ее содержал. Похоронный бизнес тоже лег на него. Золовка не пыталась вникнуть в дела, - делится Анна.

А дела, мягко говоря, шли не очень гладко. Выяснилось, что у похоронной компании есть долг в два с половиной миллиона рублей. Игорь копил на дом, но сбережения пришлось пустить на поддержание семейного дела на плаву. По словам Анны, для ее мужа было делом чести не дать компании исчезнуть. Мужчина очень хотел сохранить дело в память об отце.

Кто сейчас будет руководить похоронным бюро, Анна не знает. По закону она вдова наследника, часть бизнеса должна отойти ей. Но женщина об этом даже думать не хочет.

- Меньше всего меня волнует похоронное агентство и деньги. В моей жизни произошла невосполнимая потеря, - сказала вдова.

ОФИЦИАЛЬНО

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Причиной смерти мужчины стало ножевое ранение в область сердца.

– По уголовному делу назначены судебные экспертизы, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Ростовской области.

Подозреваемую задержали, суд в ближайшие дни рассмотрит ходатайство об аресте на время следствия.

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