Депутаты городской Думы обсудили вопросы здравоохранения

Председатель городской Думы – глава города Зинаида Неярохина подчеркнула своевременность принятия думских решений. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице состоялось четвертое заседание городской Думы. На повестку дня вынесли 28 вопросов. Рассказываем о самых важных из них.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Депутаты рассмотрели вопрос о работе Управления здравоохранения города по организации медицинской помощи населению в целях повышения эффективности принимаемых мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладом по этому вопросу перед депутатами выступила и.о. начальника Управления здравоохранения города Ольга Мельникова.

Она сфокусировала внимание на вопросах, требующих решения. По ее словам, в службе скорой медицинской помощи сохраняется острая нехватка фельдшеров и водителей.

Как раз для решения этой проблемы депутаты приняли меры, который позволят привлечь специалистов к работе на скорой помощи.

Так, депутаты предложили принять поправку в закон, согласно которой муниципальное жилье теперь смогут получить не только врачи скорой, но также фельдшеры и водители. Для этого им нужно будет подать заявление в администрацию района на предоставление жилплощади.

Проект решения прокомментировала председатель думской комиссии по здравоохранения и вопросам социальной защиты Юлия Порутчикова.

- Надеемся, что такая мера социальной поддержки позволит привлечь специалистов в звено скорой помощи,- высказалась депутат.

А председатель городской Думы – глава города Зинаида Неярохина подчеркнула своевременность принятия думских решений, отметив, что это позволит дополнительно укомплектовать кадрами городскую службу скорой помощи. В результате депутаты единогласно проголосовали за принятие этого решений.

НА КОВИДНЫЕ ГОСПИТАЛИ НУЖНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Также Ольга Мельникова отметила, что при поэтапном перепрофилировании ковидных и провизорных госпиталей в режим функционирования многопрофильных больниц потребуются дополнительные деньги на их переоснащение медицинским оборудованием. Кроме того, не хватает активных термоконтейнеров для транспортировки вакцин от коронавируса. Для поддержания достигнутого уровня количества исследований, проводимых Централизованной клинико-диагностической лабораторией города, средств, выделяемых Территориальным фондом обязательного медицинского страхования, будет недостаточно.

Об этих проблемах депутаты – члены профильной комиссии городской Думы по здравоохранению и вопросам социальной защиты населения узнали еще во время проведения выездного заседания, о чем рассказала председатель этой комиссии Юлия Порутчикова.

- В ходе объезда мы ознакомились с тем, как организовано снабжение кислородом ковидного госпиталя в городской больнице № 20, как проводится вакцинация в поликлинике городской больницы № 7, как работает новый компьютерный томограф в городской больнице № 6 и как проводится анализ ПЦР-тестов на коронавирус и тестов на антитела к нему в городской Централизованной клинико-диагностической лаборатории КДЦ «Здоровье». В целом мы отметили высокий уровень организации работы медицинских учреждений, которые посетили, - подчеркнула спикер в своем выступлении.

Юлия Порутчикова также отметила очевидность того, что на перепрофилирование ковидных и провизорных госпиталей в многопрофильные больницы потребуются дополнительные средства.

В результате депутаты поручили обеспечить эффективный контроль за выполнением мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Ростовской области», а также рассмотреть возможность установления стимулирующих выплат из средств городского бюджета сотрудникам скорой медицинской помощи.

Также управление здравоохранения города депутаты обязали представить предложения по приобретению недостающих активных термоконтейнеров для транспортировки вакцин.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

На заседании депутаты согласовали назначение нового начальника Управления здравоохранения города. На эту должность назначили начальника Управления здравоохранения города Ольгу Мельникову.

Она с 2016 года работает заместителем начальника Управления здравоохранения и уже несколько месяцев исполняет обязанности начальника. Зарекомендовала себя исполнительным и компетентным руководителем, обладает необходимыми профессиональными знаниями, имеет широкий кругозор и постоянно повышает свой профессиональный уровень, пользуется уважением у руководителей и подчинённых.

Депутат Александр Пономарев - председатель комиссии по здравоохранению городской Думы и Юлия Порутчикова, призвали коллег поддержать назначение Ольги Мельниковой, дав высокую оценку её профессиональным и личностным качествам.

Председатель городской Думы – глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина выразила общее мнение депутатов, заявив:

- Знаем давно, очень важно, что всю жизнь работает в городском здравоохранении в разных местах и на разных должностях, такой большой опыт очень пригодится в предстоящей работе.

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