Депутатов городской Думы Ростова-на-Дону отчитали на заседании

В Ростове-на-Дону прошло заседание городской Думы. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В среду, 24 февраля, в донской столице прошло четвертое заседание городской Думы. На нем рассмотрели ряд важных вопросов. Также темой для обсуждения стало поведение двух депутатов в медийном пространстве. В частности, речь шла о Наталье Оськиной и Петре Пятибратове.

Так, на Наталью Оськину в комиссию по депутатской этике пожаловался главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка. Он заверил, что депутат распространила в соцсетях недостоверную информацию, касающуюся работы медицинского учреждения. Комиссия по депутатской этике рассмотрела обращение руководителя больницы, после чего Наталье Оськиной предложили принести извинения Вячеславу Коробке и коллективу больницы.

Также комиссия по депутатской этике вынесла на обсуждение высказывания в социальных сетях депутата Петра Пятибратова. Он разместил в Интернете видеоролик, связанный с посещением им путепровода на Малиновского.

В своем видеоматериале Петр Пятибратов сделал вывод о бездействии администрации города и ее должностных лиц по выкупу земель, необходимых для строительства подъездных путей к путепроводу, и непринятию мер по строительству моста-дублера. Этим депутат умышленно исказил сложившуюся ситуацию с закрытием моста, настраивал население против власти, чем дискредитировал имидж администрации города, подытожили в специальной комиссии городской Думы.

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