В Семикаракорске (Ростовская область) местный житель решил пофорсить перед сотрудниками Почты России. Чтобы показать свою значимость и социальный статус, он сделал липовое удостоверение сотрудника ФСБ.С этой \\"корочкой\\" мужчина ходил за посылками и письмами. Сотрудницам почты, сидящим на выдаче, хвастун с гордостью показывал удостоверение силовика. При этом мужчина объяснял демонстрацию именно этого документа тем, что сейчас меняет паспорт.Сотрудницы почтового отделения тут же отдавали посылки лже-сотруднику ФСБ. Камера наблюдения, установленная в почтовом отделении, зафиксировала процедуру выдачи. Так, на кадрах видно, как молодой татуированный мужчина демонстрирует документ, а потом забирает стопку писем и уходит.Источник издания в правоохранительных органах региона отметил, что псевдо-силовик при этом не получал никакой материальной выгоды.- С поддельными документами мужчина ходил именно за своими посылками, - пояснил источник издания.Семикаракорец появлялся в отделении регулярно, в итоге почтовые служащие заподозрили обман. О мужчине с \\"корочкой\\" узнали настоящие сотрудники ФСБ. Силовики провели оперативные мероприятия и задержали лже-коллегу.- Этот гражданин никогда не имел отношения к службе в органах государственной безопасности, - прокомментировали в пресс-службе областного ФСБ.При обысках дома у мужчины нашли служебное удостоверения сотрудника ГУ МВД по Ростовской области и удостоверение помощника депутата Государственной Думы. Конечно, ни в Думе, ни в полиции подозреваемый не работал.На мужчину завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Уголовное дело передано в суд. Если мужчину сочтут виновным, он может сесть в тюрьму на год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Доверилась лже-банкиру: телефонный мошенник обокрал жительницу Ростовской областиВ полиции возбудили уголовное дело (подробнее)ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram , Viber и ВКонтакте и следите за новостями.