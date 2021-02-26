В донской столице есть настоящий феномен – бесплатный магазин. Он находится на пересечении и улицы Пушкинской и переулка Газетного, в самом центре города. Туда может прийти, к примеру, мама, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации, и взять для своего ребенка необходимую одежду, а также игрушки, памперсы и многое другое.ВСЕ ДЕРЖИТСЯ НА АЛЬТРУИЗМЕКак оказалось, открыла этот магазин пенсионерка из Ростова-на-Дону 72-летняя Нина Шевченко. Помощников у нее немного – две подруги. А вот работы – хоть отбавляй. Одежду для ребят всех возрастов ей привозят со всего Ростова. И всю нужно отсортировать и разложить по полкам.Кстати, принимают здесь далеко не все вещи. Например, совсем потрепанные и застиранные отдают обратно. Поэтому клиентам бесплатного магазина достается только качественная и красивая одежда.- У нас можно подобрать даже наряды для утренников и школьного выпускного, - рассказывает «Комсомольской правде – Ростов» Нина Сергеевна. - С платьями для девчонок проблем вообще нет. А вот с мальчишками – беда. Люди же отдают вещи, которые носили их дети. А пацаны быстрее снашивают одежду и разбивают обувь.ОДЕЖДА НА ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙКак рассказала хозяйка бесплатного магазина, поток людей, которые приходят сюда – огромный. Так, только в прошлом году в нем побывали почти 700 (!) мамочек, а вещей они унесли с собой на сумму почти в три миллиона рублей!- Клиентки - женщины с разной судьбой, - продолжает Нина Сергеевна. - Например, у нас обслуживается совсем молодая. Во время родов у девушки случился инсульт, и парализовало половину тела. Мужа у нее нет, помочь некому. Есть еще женщина, которая после развода осталась без крыши над головой, а у нее – двое детей. Экс-свекровь разрешила бывшей невестке жить в старом хлипком флигеле, но предупредила, что сразу выгонит, если та потребует алименты.Часто приходит сюда за одеждой и еще одна мама.- Она сама еще совсем девчонка, а уже воспитывает пятерых (!) дочерей. Муж есть, он трудится на трех работах, чтобы накормить семью и оплатить съемное жилье, - продолжает пенсионерка.ХАЛЯВЩИК, ЛОВИСЬ!Но есть и такие женщины, которые не испытывают большой нужды, а приходят в магазин только из-за того, что хотят сэкономить.- Как правило, эти покупатели долго перебирают вещи, могут уйти с чем-то одним, то брендовым, в то время, как действительно бедствующие набирают целые сумки, - делится Нина Сергеевна.Как-то в магазин одно время приходила женщина, которая брала исключительно гели для душа и шампуни.А были случаи, когда люди приезжали на дорогой иномарке, оставляли ее за углом, потом шли в бесплатный магазин и выходили оттуда с полными сумками.Чтобы избежать таких халявщиков, пенсионерка прежде, чем внести человека в список клиентов, задает наводящие вопросы — замужем ли, есть ли свое жилье, сколько детей, возраст и так далее, а после может попросить и подтверждающие документы — паспорт, свидетельство о рождении ребенка и так далее. А потом, если гостья прошла проверку, ей выдают специальную карточку посетительницы.ТОВАРА — ХОТЬ ОТБАВЛЯЙ!Кстати, за аренду организатор магазина не платит. Удалось договориться с администрацией района. Но вот от коммунальных платежей никуда не денешься. С ними помогают меценаты, которые жертвуют деньги.Во время самоизоляции двери торговой точки также были открыты для нуждающихся. Правда, самой Нине Сергеевне приходилось добираться до магазина по тихим улочкам, опасаясь, что ее могут оштрафовать за нарушение режима. К счастью, этого не произошло.У магазина есть и свое расписание. Будний день предназначен для мамочек младенцев, а суббота – для мам более взрослых деток. А в остальные дни Нина Сергеевна с двумя помощницами принимает одежду, сортирует ее, раскладывает на витрине.Женщина признается, что у нее есть мечта – открыть подобные магазины и в сельской местности. Товара – хоть отбавляй! А вот активистов пока не находится.- Я буду рада, если кто-нибудь из области решит присоединиться к нашему делу. Тем более, в деревнях – масса нуждающихся в нашей помощи, - подытожила волонтер.КОНКРЕТНОКуда можно принести вещиПрием детских вещей и сопутствующих предметов, книг, игрушек от неравнодушных ростовчан, осуществляется ежедневно (кроме воскресенья). Время: с 10 до 15 часов. Адрес: Ростов, пер. Газетный,70/74. Контактный телефон: 240-43-38. Посещение - по предварительной записи по мобильному телефону: 8(928) 279-88-83.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовский медуниверситет начнет оказывать скорую помощьПодразделения будут принимать жителей трех районов города (подробнее)ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram , Viber и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Ростов-на-Дону в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.