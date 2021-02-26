24 февраля в небольшом поселке Фрунзе в Шахтах произошел пожар. Загорелся частный дом, где в тот момент находились пенсионерка и ее сын. Люди бросились тушить мебель и не заметили, как пламя распространилось и отрезало путь к выходу. К счастью, мимо проходил их сосед Михаил Суворов. Мужчина пробрался в дом и на себе вынес пострадавших.ДАЖЕ НЕ ПЫТАЛИСЬ СПАСТИСЬВ то утро Михаил возвращался от родителей. Увидев вдалеке клубы дыма, мужчина сразу насторожился — ни у кого в городе печи давно нет. Он побежал на место.— Прибежал, смотрю — а у соседей пристройка вовсю горит. Огонь, дым! Просто так в дом не уже не зайти. Но надо было проверить, вдруг кто-то остался внутри. Я начал ползти, — вспоминает Михаил.Каково же было удивление мужчины, когда он увидел в комнате соседей. Люди продолжали тушить мебель и вещи. Пожилая женщина и ее сын получили ожоги и едва стояли на ногах, но даже не пытались спастись.— Они сильно обгорели, ожоги на лице, теле. У женщины сгорели волосы. Я понял, что люди просто в шоковом состоянии и не понимают, что происходит. Я по очереди вынес их из дома, - говорит дончанин.Оказавшись на улице, мужчина опомнился. Он закричал, что в доме остался газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту. Вместе с Михаилом они бросились обратно и вынесли его.ПОСТРАДАЛ И САМ СПАСИТЕЛЬМихаил вызвал спасателей и скорую помощь. Он вспомнил, что в другую половину дома ведет отдельных вход. Поскольку у соседей трое детей, мужчина решил проверить, остался ли там кто.— В комнатах никого не нашел. Двое детей были в школе. А одна, старшая девочка, как выяснилось, находилась дома. Сначала она ничего не заметила, сидела в наушниках. Кот начал метаться по комнате. Она вынесла его на улицу и увидела пожар. Сразу побежала к соседям за подмогой и меня, наверное, не заметила, — говорит Михаил.Пострадавших с многочисленными ожогами отправили в больницу. Людей перевели в ростовскую больницу — они остаются в тяжелом состоянии. Пострадал и их спаситель Михаил Суворов, надышался дымом. Сам же он отмахивается: «Хорошо, что успел к ним вовремя».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯ просто пополз к нему\\": Ростовский студент спас провалившегося в прорубь школьникаВидео, на котором парнишка с середины деревенского пруда пытается вытащить из воды школьника, разлетелось по Интернету как горячие пирожки. Смотреть на спецоперацию, которая длиться всего лишь несколько минут, можно только затаив дыхание. А в голове - всего один вопрос: «Как у него это получилось?!» (подробности)