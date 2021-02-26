Команды встретятся на стадионе "Газпром Арена". Фото:premierliga.ru

ФК «Зенит» — ФК «Ростов» 27 февраля: прогноз на матч. Встреча начнется в 16:30 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Оцениваем шансы команд на победу.

«Зенит» является лидером турнирной таблицы. За прошедшие 19 матчей команда набрала 41 балл. «Ростов» расположился на несколько строчек ниже — на пятом месте. Сейчас на счету донского клуба 32 балла.

В последних пяти матчах «Зенит» одержал четыре победы. Однако последняя игра с «Арсеналом» завершилась для питерцев поражением — 1:2. 20 февраля «Канониры» показали более яркую игру. «Сине-бело-голубые» быстро открыл счет в матче. «Арсенал» четыре раза создавал опасную ситуацию у ворот соперника и трижды забил. Один из голов не был засчитан из-за офсайда. В то же время «Зенит» показывал лишь безуспешные навесы и забросы, дальних ударов у них почти не было. Очевидно, что на положении «Зенита» сказалось отсутствие нескольких игроков. Легионеры Сердар Азмун и Малком отсутствовали из-за травм, Вильмар Барриос — из-за коронавируса.

Последняя игра «Ростова» также оказалось неудачной. «Желто-синие» проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 1:0. В первом тайме «Ростов» показывал атакующий футбол, а грозненцы в свою очереди получали желтые карточки. Однако на исходе тайма сказалось нарушение Норманна. «Ахмат» реализовал пенальти. Дальнейшие атаки «Ростова» успеха не возымели, попытки забить в штрафную провалились. Во втором тайме «Ахмат» дал соперникам сразу две возможности отыграть — с поля ушли Ненахов и Бериша. Тем не менее «Ростову» так и не удалось сравнять счет.

Сейчас букмекеры ставят на то, что в матче не забьет ни одна из команд. Немного больше шансов, по их мнению, у «Зенита». Как в итоге завершится матч, увидим 27 февраля.

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