- Мне сейчас сказали, что у меня может лопнуть губа! – плачет и кричит брюнетка, записывая сториз для Инстаграм. Видео жуткое - лицо перекошено, в поллица красный пузырь. Это последствия укола, который 20-летняя ростовчанка сделала в … магазине косметики.Да-да. Сейчас сделать такую процедуру можно чуть ли не в подземном переходе!- Подруги делали в этом магазине инъекции, все у них было в порядке. Если бы я знала, что будет такая реакция! – вспоминает Виктория. - Еще когда эта девушка делала укол, она молилась вслух. Я заподозрила неладное. Домой пришла – губу разнесло... В больнице сказали, не знаем, какой ввели препарат, ждите, отек сойдет. К этой тетке я даже обращаться не хотела, месяц сидела дома…Показать себя в таком виде подписчикам блогерша решилась только спустя три года, мол, будьте осторожны (аудитория такое любит, подписчиков прибавится!). Теперь уже и той мастерицы в магазине не найти, и компенсацию не с кого требовать. Но тема оказалась больной и горячей. Особенно сейчас, когда после зимы девушки хотят стать краше.Опытный косметолог Виолетта Павлюк поделилась с «Комсомолкой» историям из своей практики и рассказала, как не нарваться на мастеров-мошенников.«ХОЧУ КАК У НЕЕ»- В сфере косметологии я работаю шесть лет, сделав больше восьми тысяч (!) уколов красоты. Конечно, за это время многое изменилось. Постоянно лишь одно – во все времена женщины хотят выглядеть моложе и ярче. И на этом наживаются недобросовестные «специалисты». Сейчас тон задают соцсети. Девушки видят моделей с красивыми губами, гладкой кожей и хотят быть похожими на них. Ко мне часто приходили пациентки, которые просто показывали фото и говорили: «Хочу губы как у нее». Тут уже зависит от мастера, кто-то просто делает, что просят, не пытаясь убедить клиентку, что ей такая форма не подойдет, не выясняя, а можно ли этой девушке вводить какие-то препараты.Самая популярна процедура, конечно, подкачка губ. И к такой реакции, как у вашей героини, могут привести несколько причин: некачественный гель (филлер), аллергия на компоненты препарата, или же банальная антисанитария - инфекция с грязной иглы или рук.Если все же решились делать уколы красоты не в специализированных клиниках, сохраняйте хотя бы упаковку от препарата. Тогда врач вам сможет помочь, ввести рассасывающий фермент.НА ИГЛУ САЖАЕТ «САРАФАН»- Тех, кто явно впал в зависимость от уколов красоты, сразу видно. Они уже не могут остановиться и просят подтянуть там, где и без того все нормально. Такие женщины в своих соцсетях демонстрируют идеальное лицо, рекламируя услуги мастеров. И это «сарафанное радио» опасно, ведь легальная реклама требует указаний лицензии клиники, упоминания противопоказаний.Вас должны насторожить однотипные фотографии на страницах таких «косметологов» в соцсетях. Снимки могут быть чужие, обработанные в фоторедакторах, даже отзывы могут быть придуманными.Проверьте документы у специалиста, обязательно должно быть медицинское образование, хотя и это все могут подделать. Требуйте сертификаты о повышении квалификации мастеров, обращайте внимание на даты выдачи разрешительных документов.Пообщайтесь с несколькими клиентками вживую, прежде чем идти на укол к выбранному косметологу. Такие горе-мастера, как у нашей героини, мешают работе хороших специалистов. Люди могут подумать, что все процедуры страшны и вредны. Важно помнить, что скупой и беспечный платит дважды. Я за то, чтобы люди ответственно относились к своему здоровью.НАЧИСТЯТ ДО ИНФЕКЦИИ- Кроме подкачки губ сейчас очень популярны коррекции мимических морщин. Контурная пластика может изменить внешность максимально естественным путем без хирургических вмешательств. Экология и ритм жизни, питание людей сейчас таковы, что кожа стареет быстрее, появляются высыпания, воспаления, пигментация, повышенная жирность кожи.С этим справляются с помощью процедур мезотерапии и пилинга. Но и их нужно проводить с осторожностью. Чистку лица сейчас делают в каждом салоне красоты, где очень легко занести инфекцию, так что потом придется долго лечиться и носить маску.Кстати, не только женщины подвержены таким рискам. Косметологические процедуры популярны и у мужчин. Своим клиентам я всегда говорю, что одними уколами вернуть свежесть и молодость нельзя. Человек должен любить себя, заботиться о своем здоровье, следить за питанием и образом жизни. И тогда многие проблем с внешним видом будет меньше.БДИ!Что должно насторожить- Место приема клиентов: стерильность, перчатки, внешний вид косметолога.- Действия мастера: не узнает анамнез клиента (хронические болезни, противопоказания), не показывает препараты, которыми работает, не дает паспорт филлера и наклейку со сроками годности, не рассказывает о действии препарата и побочных эффектах.ВАЖНОКому уколы делать нельзя- Людям с аутоиммунными заболеваниями.- Беременным женщинам или кормящим мамам.- Пациентам с онкологией.- Под большим вопросом клиенты, страдающие сахарным диабетом и заболеваниями свертываемости крови. Им процедуру можно проводить только с разрешения лечащего врача. - С психологическими расстройствами, такие клиентки начинают накручивать себя и придумывать проблемы на ровном месте.КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА«Решить проблемы можно до суда»Алексей Пешков, юрист по медицинским вопросам:- Если были явные дефекты, которые привели к ухудшению состояния здоровья, то нужно отстаивать свои права. Добиться компенсации можно в досудебном порядке. Для этого пишется письменная претензия с требованием возместить уплаченные деньги за процедуру, исправить недостатки, вернуть деньги или переделать работу. Если в течение 10 дней организация отвечает отказом, то нужно идти в суд с иском о возмещении вреда здоровью, требованием о компенсации морального и материального вреда. Направлять жалобы можно и в контролирующие органы. В частности, эти моменты контролирует Роспотребнадзор, Ростздравнадзор, Минздрав, Управление здравоохранения, Прокуратура и страховые компании, если услуга оказывалась по полису ОМС. А также жаловаться в общественные организации - медицинские услуги, которые ничем не отличаются от других услуг, попадают под закон «О защите прав потребителей». На практике зачастую, если это частный косметологический кабинет, с ними в 10 процентов случаев заключаются мировые соглашения, в остальных — вопрос решается в судебном порядке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубы сделают бабах: Инстаблогер из Ростова-на-Дону не узнала себя после укола косметологаШокирующее видео испорченного лица девушка опубликовала в Instagram (подробности)ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.