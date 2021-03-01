Верховный суд отклонил иск ростовской компании к лейблу Ольги Бузовой. Когда-то звезда собиралась рекламировать названный в свою честь напиток. Однако позже певица передумала и разорвала соглашение. Предприниматели же решили добиться рекламы от Бузовой через суд.Тем более, что вино появилось на прилавках ростовских магазинов в марте прошлого года. Бутылки сладкого напитка нескольких видов украшал портрет поп-звезды. Вино сразу прославилось на всю страну. Согласно договору с ростовской компанией, Бузова должна была подогревать интерес к вину в «Инстаграме» и других соцсетях. Однако этого так и не произошло — поп-звезда в одностороннем порядке расторгла соглашение.Продавцы вина решили добиться рекламы от Бузовой через суд. Они прошли несколько инстанций и, получив отказы, дошли до Верховного суда.В Верховном суде уточнили, что «Глобал вайн дистрибьюшен» подали в суд не на Бузову, а на ее лейбл «Арчер Мьюзик Продакшнс». Сама же звезда выступает в деле в качестве третьего лица. Однако требования ростовчан касались непосредственно певицы. Предприниматели хотели обязать ее каждую неделю рекламировать вино в социальных сетях, а также посещать стенды компании на выставках. Истец также просил Верховный суд признать недействительным одностороннее расторжение лицензионного соглашения.Суд отклонил жалобу ростовской компаний. Продюсерский центр отказался от товарного знака еще весной 2020 года, а лицензионное соглашение перестало действовать летом. Компания также утверждала, что расторжение договора может привести к убыткам. Однако суд назвал эти доводы «предположительным и не подтвержденными».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда больше ничего не помогает: на Ольгу Бузову подали в Верховный судВ войне с поющей ведущей коммерсанты решились на крайние меры (Подробности)