1 марта в России отмечается День кошек. Ростовским пушистикам энергии не занимать — они дружат с хищниками в зоопарке, «помогают» людям и даже ведут свой Instagram. Рассказываем о самых популярных котах Ростова-на-Дону.ДРУЖБА С НОСОРОГОМ И КЕНГУРУВ прошлом году сотрудники ростовского зоопарка заметили необычную картину. Местный кот Васька завел дружбу с Тигрицей Усладой. Храбрый кот почти каждый день приходит к вольеру хищника. Услада всегда встречает полосатого приятеля и трется мордочкой о стекло вольера.Котики полюбились не только хищнице Усладе. Так, горилла Метта подружилась с черным котом по кличке Антрацит, носорог Барман — с рыжей кошкой Тимой, а кенгуру Терентий — с пушистой Маркизой.СКЛАДЫ И ГЛАМУРЕще один ростовский кот поселился на складе мебельного магазина в торговом центре. Сотрудники даже дали полосатому кличку — Монгол. Сейчас усатый считается одним из самых важных работников. Помогает он коллегам как минимум морально.А вот самой гламурной стала кошка рэпера Басты. Для звездного питомца даже завели собственный аккаунт в Instagram. Нюся — не просто кошка, а настоящая светская львица: спит в сумке от «Луи Виттон» и ищет вкусняшки в пакете «Шанель».СПАСЕНИЕВ августе 2017 года в Ростове-на-Дону случился крупный пожар на Театральном спуске. Волонтерам пришлось помогать не только людям, но и животным. Люди спасли и нашли хозяина спасенному пятидневному котенку. Сейчас Дымку уже четыре года, он счастливо живет в приемной семье.Еще один случай чудесного спасения произошел в 2019 году. Кошка выпала из окна многоэтажки, но, к счастью, приземлилось на дерево. Однако спуститься вниз самостоятельно пушистая не смогла. Жителям провели целую операцию, чтобы достать несчастную.ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.