Ростовчане спасли выпавшую из окна кошку

СЕГОДНЯ 00:37 2019-01-26T00:37:52+03:00

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В социальной сети появилось видео спасения кошки в Ростове-на-Дону. Как рассказали очевидцы, днем, 25 января, из окна многоквартирного дома на улице Зорге выпал чей-то питомец. Падая, котейка зацепилась за верхние ветки дерева, на самостоятельно спуститься не смогла. Неравнодушные ростовчане организатвали спасательную операцию: одни раскачивали дерево, другие растянули внизу куртку, чтобы поймать животное. В итоге все закончилось хорошо - хвостатая жительница дома упала аккурат в руки своих спасителей.

- Спасибо всем, кто помог. Кошка невредима и отдана хозяевам, - рассказала автор ролика.

Чудесное спасение кошки на Зорге 25.1.2019 .Ростов-на-Дону Главный

В комментариях мнения горожан разделились. Одни от души хвалили неравнодушных прохожих, другие стали, писать, что ловкая киса и сама прекрасно спустилась бы с дерева - вся эта суета была ей не нужна и только добавила животному стресса.