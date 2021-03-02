- «Какая милота!», «Белая снежинка» , «Так и хочется кричать, люди, заботьтесь о детях», «мама есть мама», - такие комментарии сегодня, во второй день весны, буквально разрывают социальные сети.Дело в том, что сотрудники Ростовского зоопарка сняли на видео прогулку белой медведицы и ее сынишки.Сам ролик зоологи опубликовали на своей странице в «Инстаграме». Этот пост стал вирусным. Люди репостят его на стены своих аккаунтов и активно комментируют. Такой реакции есть объяснение, - кадры действительно очень трогательные.На них медвежонок делает свои первые шаги под открытым небом, а солидная мама ни на минутку не отходит от малыша. Мишутка с огромным любопытством подходит к стенам вольера, и из-за стекла смотрит на мир и на посетителей любопытными глазенками.В пресс-службе Ростовского зоопарка рассказали, что маму зовут Комета.- Сегодня малыш впервые вышел из укрытия в вольер с бассейном под открытым небом. Теперь все желающие могут навестить маму и медвежонка. Время выхода на экспозицию Комета определяет сама. Сладкая парочка гуляет на улице несколько раз в день, - отметили в зоопарке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Гнездовье\\" котов сфотографировали в РостовеРостовчане предположили, что животные были не уличные (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!