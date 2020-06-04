2020-06-03T23:19:27+03:00
Общество

"Гнездовье" котов сфотографировали в Ростове

Ростовчане предположили, что животные были не уличные
Виктория Никитина
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В Ростове коты начали вить гнезда. Фото: соцсетиВ Ростове коты начали вить гнезда. Фото: соцсети
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В Ростове горожане убедились в том, что коты тоже могут вить гнезда.

"Гнездовье" котов местные жители сфотографировали в студенческом парке ДГТУ. Снимки со спящими в сухой траве четвероногими были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети. Пушистые коты свернулись клубочком и тесно прислонились друг к другу.

- Хотите верьте, хотите нет, а коты все же вьют гнезда, - написал автор фото.

Некоторые пользователи предположили, что это домашние коты.

«Слишком чистые, гладкие и чесаные. Вы бездомных животных не видели раньше?», «Да неее, реально вьют, сам видел неоднократно, присмотришься — бах, а их там куча лежит, я поначалу тоже удивлялся», «Это они на складе у аистов лежат, первый освободившейся аист скоро их доставит», - написали ростовчане.

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Перекус ростовчане оставляют зверькам прямо на подоконнике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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