2020-05-26T20:41:48+03:00
Общество

А к вам приходит белочка: ростовчане решили подружиться с новыми соседями

Перекус ростовчане оставляют зверькам прямо на подоконнике
Виктория Никитина
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В Ростове белки стали приходить на обед к дончанам. Фото: соцсетиВ Ростове белки стали приходить на обед к дончанам. Фото: соцсети
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Ростовские белки стали заходить на обед к местным жителям прямо через открытые окна.

В одном из дворов на деревьях поселились рыжие пушистохвостые красавицы. Жители окрестных домов решили подружиться с новыми соседями. Они теперь "зазывают" грызунов оставленными на подоконнике угощениями. Ростовчане стали выкладывать на видном месте для зверьков орехи и другие вкусности и оставлять открытыми окнами.

Зверьки почуяли, что их соседи благосклонны к ним и стали заходить на обед, чтобы поживиться чем-нибудь вкусненьким. Один из таких моментов и запечатлели владельцы "ресторана для белок". Снимки они выложили в одном из городских пабликов в соцсети, где их незамедлительно прокомментировали пользователи.

"Ко мне они обычно забегают на завтрак после пятничного застолья", "Ко мне вчера с утра белка пришла..ну как ко мне, на против окна дерево, она туда залезла и "палила" что у меня на кухне есть...Природа действительно на столько очистилась", "Если ещё столько такого режима, то точно белки приходить начнут и не только по утрам", "Я тоже подкармливаю своих, они уже знают меня и примерное время когда я приеду пополнять кормушку и ждут. На прошлой неделе было 3 вчера приехал уже 7 особей в том числе и молодняк", - рассказали о своей дружбе со зверками ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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