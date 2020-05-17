Природа ожила: в центре Ростова бешеные белки не поделили орех и устроили драку
В донской столице белки-драчуньи устроили потасовку прямо в центре города.
Грызуны сначала скакали друг за другом по деревьям, затем спрыгнули на аллею. Животные гоняли друг друга туда-сюда по тротуару, чем очень повеселили прохожих. После гонки по асфальту зверьки переместились на газон. Одному более сильному зверьку удалось загнать другого в угол и начать колотить его лапками изо всех сил, как заправский боец UFC.
Разнимать зверей никто не стал. Они сами постепенно остановились. Одна из ростовчанок сняла происходящее на видео и поделилась записью в одном из городских пабликов соцсети.
- Бешеные белки на Пушкинской устроили потасовку. Наверное, орех не поделили, - написала девушка.
Пользователи невероятно оживились после просмотра этого видео и подметили, что, похоже, во время действия режима самоизоляции природа так оживилась, что белки пришли в город, как к себе домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU