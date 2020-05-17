2020-05-17T19:32:52+03:00
Общество

"Рыбалка" змеи попала на видео в Ростове

Охота оказалась удачной
Виктория Никитина
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В Ростове охота змеи попала на видео. Фото: соцсетиВ Ростове охота змеи попала на видео. Фото: соцсети
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В донской столице змея решила "сходить на рыбалку" вместе с местными жителями.

Один из рыбаков даже снял охоту ужа на видео. Змейка сначала долго выбирала добычу. Затем она тихонько подплыла к ближайшей рыбешке и после быстрого рывка вцепилась в нее клыками и утащила на дно, хотя рыбка и усиленно сопротивлялась. Записью автор поделился в одном из местных пабликов соцсети

«Красивый ужик», «Был на рыбалке, эти ужики из сачка пытаются тырить рыбу, оттуда ведь проще, когда она не уплывает, но не вытащить!» - прокомментировал видео ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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