"Рыбалка" змеи попала на видео в Ростове
В донской столице змея решила "сходить на рыбалку" вместе с местными жителями.
Один из рыбаков даже снял охоту ужа на видео. Змейка сначала долго выбирала добычу. Затем она тихонько подплыла к ближайшей рыбешке и после быстрого рывка вцепилась в нее клыками и утащила на дно, хотя рыбка и усиленно сопротивлялась. Записью автор поделился в одном из местных пабликов соцсети
«Красивый ужик», «Был на рыбалке, эти ужики из сачка пытаются тырить рыбу, оттуда ведь проще, когда она не уплывает, но не вытащить!» - прокомментировал видео ростовчане.
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ИСТОЧНИК KP.RU