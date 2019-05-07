2019-05-07T10:10:33+03:00
Дом. Семья

Прикинулась шлангом: в Ростове-на-Дону из двигателя автомобиля достали метровую змею

Любопытное животное выпустили на волю
Илья БОГОМОЛОВ
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Змея под капотом. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Змея под капотом. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают видео со змеей. Случай с пресмыкающимся произошел в районе рынка "Алмаз".

- Змея забралась в машину, где ее и нашел водитель. Милосердные люди не стали убивать гада, а засунули в мешок и выпустили в рощу, - рассказал автор поста.

На ролике видно открытый капот автомобиля, в котором среди его внутренностей не сразу становится заметно тело достаточно крупной змеи. Затем начинается долгая операция по спасению. Животное схватили за хвост и пытались вытащить из оборудования, но оно никак не хотело покидать машину. Когда мужчина, наконец, достали его, то обомлели - ползучий "пассажир" оказался больше метра в длину. Его посадили в мешок и затем выпустили в лесополосе.

Змея забралась в машину на Алмазе .Ростов-на-Дону Главный

Многие комментаторы написали, что не отважились бы брать такую змею руками. Знатоки успели определить, что это обитатель донских степей - желтобрюхий полоз, не ядовитый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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