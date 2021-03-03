Нехитрый ремонт памятника «Город воинской доблести» уже два месяца не дает покоя жителям Миллерово. Монумент просто перемотали скотчем. В таком виде, как уверяют очевидцы, шестиметровая стела, символизирующая воинскую доблесть, стоит уже с конца декабря.- Это просто возмутительно, что такое отношение у нас к памяти защитников Отечества, - рассказала «Комсомольской правде-Ростов» местная жительница. – Солдаты защищали Родину, погибали за свою страну и за людей, а к их памяти у нас такое равнодушное отношение. По плитам из-за мокрого снега и ветра уже пошли трещины. Мы – горожане опасаемся, что эта махина однажды просто рухнет.Высокая гранитная плита установлена всего два года назад. Она находится на въезде в Миллерово на улице Артиллерийской, рядом с памятником погибшим танкистам. Этим знаком власти донского региона присвоили звание «Город воинской доблести». Указ подписал лично губернатор.Жители Миллерово переживают, как День Победы пройдет в их городе в 2021 году. Сейчас на почетном знаке прямо по центру красуется скотч, а по бокам отваливаются куски цемента.«Комсомольская правда-Ростов» обратилась в администрацию города Миллерово за разъяснениями. Но на момент публикации получить комментарий оперативно не удалось.Ранее для ветерана ВОВ провели индивидуальный концерт прямо под окнами дома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове-на-Дону во время возложения цветов умер 92-летний ветеранТрагедия произошла в день рождения фронтовика (подробности)ВНИМАНИЕ!Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.