«Либо надеть штаны, либо снять крест»: каминг-аут ростовского священника прокомментировали в донской митрополии

Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский прокомментировал заявления протоирея Ростовской епархии Александра Усатова. ФОТО: Архив "КП"

Протоирей Ростовской епархии Александр Усатов официально заявил о своей нетрадиционной ориентации. Более того, рассказал о том, что, якобы, подвергся гонениям со стороны РПЦ. Также священнослужитель отметил, что опалу на него спровоцировал из ревности некий ростовский священник. А о его нетрадиционной ориентации, якобы, знал митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В итоге мужчина вынужден был уехать за границу. Сейчас у него все хорошо, он живет с доме с гаражом для велосипеда и красивым газоном.

Пресс-секретарь Главы Донской митрополии Игорь Петровский рассказал в интервью «Комсомольской правде» о позиции церкви в связи с высказываниями Александра Усатова.

«ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ВНУТРЕННЕЙ МИГРАЦИИ НЕ БЫЛО»

- Игорь Павлович, какова официальная реакция митрополии на это заявление?

- На самом деле, Александр Усатов так открыто и широко посвящает мир в подробности свой интимной жизни впервые. До его «каминг-аута» вопрос о том, с кем Уставов спит и каким образом удовлетворяет потребности своего либидо никого не интересовал.

Церковь не лезет в спальни к верующим. Тайны из этого темного уголка выходят на свет только по воле его обитателей, например, на исповеди у священника. Может быть, его духовник что-то и знал. Но он связан тайной исповеди. Внешних признаков внутренней миграции Усатова заметно не было. Он женат, у него есть ребенок. Очевидно, что гомосексуализм для него поздно приобретенное и тщательно скрываемое состояние. Думаю, что долгие годы он вынужден был врать супруге, прихожанам, сослужащей братии и руководству. Иначе бы перед ним давно поставили выбор: «либо надеть штаны, либо снять крест».

Напомню лишь, что первоначальной и единственной версией, которой сам Усатов придерживался почти год, была та, что он ушел из Церкви по причине неверия в Бога. Сразу после этого заявления он был отправлен в запрет, а его дело передано на рассмотрение церковного суда для лишения сана. Процедура эта сама по себе не быстрая. Коронавирус сделал ее еще длиннее. Но документы на рассмотрении. Вопрос скоро будет решен.

- В своем интервью, которое Усатов опубликовал в интернете, он говорит о том, что опала на него началась, якобы, из-за ревности другого ростовского священника нетрадиционной ориентации. Как прокомментируете это заявление?

- Да-да, а еще за ним охотилось кровавое ФСБ, на него писали доносы в госорганы, угрожали физической расправой, дистанционно заставляли удалять аккаунты в соцсетях, подсылали агентов и травили за сексуальную ориентацию. Не признание, а «Роттердамское житие». С такой «литературой» процессы получения вида на жительство значительно ускоряются. Не хватает только финала с «Новичком».

«ОН ЖЕ НЕ ГЕЙ-ПАРАДЫ УСТРАИВАЛ»

- Также Усатов утверждает, что митрополит Меркурий знал о его нетрадиционной ориентации, но, тем не менее, не снимал сан из-за того, что якобы, боялся патриарха. Насколько обосновано это высказывание?

- Я теоретически могу предположить, что Усатов исповедовался в грехе «мужеложества». Но в таком случае, исповедник связан тайной исповеди и не имеет права выносить из-под епитрахиля то, что было сказано Богу. Однако сам исповедующийся такой клятвой не связан. Со временем он всегда может разыграть карту: «Я вам говорил, вы все знали». Но священник - заложник того, что он слышит у креста с Евангелием. На этом, кстати, строились судебные процессы при Петре Первом. Государство требовало доносительства по ряду интересующих его «грехов». Пастыря могли обвинить в сокрытии преступления. Но чем больнее священникам выкручивали руки по этому вопросу, тем несноснее становился их характер.

Сегодня это уже железобетонная конструкция. Священник даже внешне не изменит свое отношение к исповедавшемуся. Так что теоретически митрополит мог знать об этом грехе.

Но его деликатность, при этом, не повод к обвинению, а знак качества духовного лица. Усатов же не гей-парады устраивал перед стенами митрополии, не въезжал на радужных санях в церковные ворота, не хвалился своей гомосексуальностью как великим достижением жизни. Он жил тихой жизнью женатого священника, мужа, отца, преподавателя. А какие черти в этом тихом омуте водились, духовенство, верующие и многие кто его помнит, узнали только после его заявления.

«ВОПРОС СОВЕСТИ И ЧЕСТИ»

- Ну и, по поводу угроз, якобы поступавших в его адрес...

- Я допускаю, что он мог получать какие-то угрозы со стороны «обманутых вкладчиков». Тех людей, с которыми он тайно водил какие-то отношения, которым что-то обещал, и которые знали о его священном сане. В такой пикантной ситуации мог быть и шантаж, и рэкет. Но это же тайна, покрытая мраком. С кем он встречался, чем эти контакты заканчивались, какими ссорами, капризами, обидами, угрозами? Понятия не имею. Он может, конечно, тут сказать все, что ему вздумается. Тем более, что тема угроз очень хорошо укладывается в пункты анкеты по предоставлению убежища.

- Существует ли какой-то закон, согласно которому мужчинам с нетрадиционной ориентацией нельзя учиться в семинарии?

- Мне кажется, даже в закрытых военных учреждениях не изобрели пока еще луч так глубоко просвечивающий эту тему. Гей в традиционных коллективах – это глубоко законспирированный агент. Пока он себя «раскроет», могут пройти годы. Законом тут не поможешь. Это вопрос совести и чести.

Христианство прямо называет гомосексуализм – грехом. И если будущий пастырь видит, что он побеждается этим грехом – честнее встать и уйти, чем годами обманывать свою семью, паству, а открыться лишь тогда, когда на горизонте замаячит «нидерландский домик с велосипедом в гаражике».

«НАСИЛЬНО ЛЮБ НЕ БУДЕШЬ»

- Какой смысл был, на ваш взгляд, публиковать столь личную информацию в Сети? Ведь сам он говорит, что сейчас у него все хорошо. Какой мотив он преследовал, когда «раздул» скандал?

- На мой взгляд, тут две причины. Одна - чисто психологическая, а вторая - процедурная. В первом случае, вполне возможно, «тени принца Датского» преследуют нашего героя. Ведь, будучи священником и преподавателем, Усатов имел доступ к детям, к пастве, к потенциальным жертвам своего нарушенного гормонального фона. На днях к нам пришел мальчишка, которого буквально трясет при упоминании этой фамилии. Усатов делал некоторым ребятами такие предложения, что у них шевелились волосы, а некоторые теряли веру.

Ростовский «Харви Вайнштейн» сломал ни одну судьбу, пользуясь своим служебным положением. Его харассмент – тема отдельного расследования, по которому он может поехать из теплого Амстердама в более суровый Страсбург (штаб-квартира ЕСПЧ – прим. ред.). Допускаю, что тени этих историй преследовали его, доведя до бегства из страны и признания.

- ?

- Ну, а «процедурная причина» его внезапного откровения, на мой взгляд, связана с теми требованиями, что предъявляют новому кандидату на убежище нидерландские ЛГБТ-сообщества. Он сейчас находится на их содержании. Чтобы быть иждивенцем этих групп, объект субсидий должен заинтересовать их каким-то ярким «каминг-аутом». Конкуренция там очень высокая. Поэтому «гей на передержке» должен много работать над созданием своего высокохудожественного образа, согласно последним канонам западноевропейского политического искусства. Отсюда все эти клише про ФСБ, доносы, преследования, угрозы. Однако, правда в том, что после его ухода, он никому особо не был нужен. Никакого внимания к нему не было. Его даже стали забывать. Ну, ушел батюшка, выбрал другой путь. Пусть идет себе с миром. Насильно люб не будешь. Но на такой истории вид на жительство в Европе и деньги нидерландских налогоплательщиков не получить.

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