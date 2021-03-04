Виктория Лопырева в молодости: фото до и после популярности - вы ее не узнаете

На старых фотографиях звезду трудно узнать. Фото:архив "Имидж-Центр", instagram.com/lopyrevavika

Виктория Лопырева — известная фотомодель, телеведущая и посол Чемпионата мира по футболу. Сейчас она считается одной из самых красивых девушек страны, а ее фото регулярно появляются на обложках модных журналов. «Комсомольская правда» выяснила, как выглядела Виктория Лопырева до популярности, головокружительной карьеры и скандального замужества. Собрали самые интересные и малоизвестные факты о жизни звезды.

РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ СТАЛ ТРАГЕДИЕЙ

Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону в интеллигентной семье. Один дед ростовчанки был военным летчиком, другой — горным инженеров. Бабушки — театральный художник и педагог. Мама Виктории, получив диплом журналиста, стала известной в городе моделью. Отец был художником и, как ходят слухи, имел репутацию отъявленного плейбоя. Однако встретив будущую супругу, красавицу Ирину, он стал заботливым мужем и отцом.

Родители привили Виктории любовь к музыке, рисованию, языкам. Девочка была примерной ученицей и почти все свободное время проводила с книгами и красками. Когда Виктории исполнилось шесть, ее папа и мама развелись. Как признавалась сама Виктория, она тяжело переживала расставание близких и дорогих людей.

— Говорят, вначале они очень любили друг друга, а я очень любила их обоих, поэтому развод стал для меня огромной трагедией. Перед этим у меня на глазах умерла моя любимая бабушка, мамина мама, и я находилась в состоянии шока, — рассказывала девушка о том времени.

Виктория признавалась, что не хотела стать моделью. Фото: архив "Имидж-Центр".

Виктория говорила, что мама никогда не препятствовала ее общению с отцом. Да и сама девушка всю жизнь тянулась к родному отцу, приходила в гости, звонила. Однако тот довольно холодно относился к дочери. А однажды, когда девушка позвонила, уже будучи взрослой, пообещал ответить в письменном виде по электронной почте.

ВИДЕЛА СЕБЯ ЭКОНОМИСТОМ, А НЕ МОДЕЛЬЮ

А вот с мамой Ириной у Виктории сложились очень теплые отношения. Сама звезда не раз признавалась, что мама стала для нее кумиром, на которого хотелось равняться. Виктория часто была с мамой-манекенщицей на съемках и еще в детстве изучила все нюансы модельного бизнеса.

Тем не менее строить карьеру в этой сфере Виктория не торопилась. Девушка видела себя экономистом, а на предложения пойти в модели отвечала уверенным отказом. Однако однажды мама тайком от 16-летней дочери отправила ее фотографии на конкурс «Фотомодель Дона». В итоге девушка неожиданно для себя победила.

Еще в детстве девушка узнала все нюансы модельного бизнеса. Фото: "Имидж-центр".

- Помню, я тогда ничего не поняла. Но я выхожу на сцену, мне одевают корону из универмага..., — вспоминала Виктория.

УСПЕХ ПРИШЕЛ НЕ СРАЗУ

После школы Лопырева все-таки поступила в Ростовский государственный экономический университет. Но, видимо, после первой победы у нее появились амбиции в моделинге. Хотя пьедестал главной красавицы дался ростовчанке не сразу — в 2001 году она только со второй попытки становится обладательницей титула «Ростовская красавица». А вот на конкурсе «Краса России» не попадает даже в финальную десятку. После этого она получает предложение поработать в театре Валентина Юдашкина, но в итоге не принимает его.

В 2003 году Лопырева завоевала титул "Мисс Россия". Фото: архив "Имидж-Центр".

И как оказалось, не зря. В 2003 Виктория Лопырева впервые в истории Ростова-на-Дону становится главной красавицей страны — «Мисс Россия». Награждение она вспоминала с улыбкой.

— На награждение я вышла в незашнурованном платье и думала о том, лишь бы оно не упало с меня, — говорила красавица.

РОМАНЫ И СКАНДАЛЫ

Романы Лопыревой часто привлекали к себе внимание светского бомонда и прессы. И не мудрено — девушка привлекала самых видных женихов страны. В 2011 году ей приписывали отношения с известным певцом Владом Топаловым. Лопырева даже снялась в клипе Топалова «Ты придешь»,в котором сыграла возлюбленную певца. Однако позже звезды разорвали отношения.

После Топалова новым избранником Виктории стал футболист Федор Смолов. В 2013 году девушка даже собралась замуж за форварда. Их роман казался идиллией: Смолов постоянно одаривал красавицу подарками и цветами, а Виктория даже начала готовить для возлюбленного. «Почитала свою ленту за сегодня - как будто домохозяйка пишет какая-то. А когда-то ведь готовила 3 раза в день... И чего не сделаешь из-за любви!» — писала в то время девушка в соцсетях. Однако до официального брака дело так и не дошло. Виктория говорила, что молодой избранник не был готов к семье, его интересовали только красивые автомобили и соцсети. «Я думал, что за три года, что я любил человека, я заслуживаю хотя бы того, чтобы избежать подобных ремарок,» — прокомментировал Федор слова экс-девушки.

Сейчас Виктория Лопырева выглядит иначе. Фото: https://www.instagram.com/lopyrevavika

Однако главный скандал разразился в 2018 году. Девушка объявила, что беременна, но долгое время отказывалась называть имя отца ребенка. Позже в сети появились ее совместные фотографии с бизнесменом Игорем Булатовым. Девушку начали обвинять в том, что она увела Булатова из семьи. Якобы мужчина закрутил роман с моделью, когда еще был женат. Сама же Виктория эти слухи отрицала. По ее словам, на момент их отношений брак Игоря давно распался.

Так или иначе в 2019 году у Лопырев и Булатова родился сын Марк Лионель. Позже возлюбленные поженились и до сих пор вместе воспитывают ребенка.

Сейчас Лопырева счастлива в браке с Игорем Булатовым. Фото: https://www.instagram.com/lopyrevavika

СЧАСТЛИВА В БРАКЕ

Виктория регулярно рассказывает о своей жизни в своем «Инстаграме». Она ведет активную жизнь, путешествует, организует мероприятия и снимается для модных журналов. Ее супруг Игорь Булатов стал заместителем председателя правительства республики Коми. Супруги живут в разных городах, но, несмотря на это, проводят много времени вместе и с сыном Марком Лео.

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