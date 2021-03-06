Тренды и антитренды модной весны в Ростове: стилист – об актуальных луках, платьях и расцветках

Стилист Валентина Хвалова (слева) приняла участие в стриме и рассказала читателям "Комсомолки" о том, что будет модно этой весной Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Вот, наконец, мы и дождались весны. Это время, когда расцветает не только природа, но и женская красота. Бесформенные пуховики, шапки и угги скоро надолго спрячем в шкафу. На смену придут воздушные платья и легкие туфли.

Что носим этой весной? Об этом «Комсомольская правда – Ростов» поговорила экспертом в модной индустрии, ростовским стилистом-имиджмейкером Валентиной Хваловой.

Во время стрима в нашем паблике во «Вконтакте» собеседница Валентина рассказала, какие луки будут актуальны, что - в тренде, а что станет признаком дурного вкуса.

АКТУАЛЬНЫ РАЗНЫЕ ЭПОХИ

- Сейчас выходит на подиум эпоха 50-х годов. Это более женственные силуэты - то, по чему мы все скучали. Это могут быть платья – миди с Х-силуэтом, подчеркивающим талию. Набирает обороты эпоха 60-х. Это уже А-силуэты, то есть трапеция. Здесь - лаконичные формы. На пике – абсолютное давление 90-х годов. Это достаточно неожиданно. Связанно такое положение дел, прежде всего, с пандемией, которая вернула нас к оверсайз, - отмечает стилист.

При этом, говорит стилист, особенность 90-х – низкая немного свободная талия.

- То, чего мы все боялись. Это искажает фигуру. Нужно обладать идеальным телосложением, чтобы позволить себе такую посадку. Также с нами вот уже несколько сезонов 70-е. Причем, 70-е в буржуазном стиле. Модели стали рафинированные. Например – клеш от бедра, клеш с прилеганием. Также актуальны приталенные жилеты и жакеты. А вот блузки идут на спад. 80-е тоже остаются . Для этой эпохи характерен расширенный плечевой пояс, - продолжает стилист.

Валентина настоятельно не рекомендует смешивать разные эпохи в своем гардеробе.

- Это сложно для непрофессионалов, - объясняет Валентина.

Валентина поделилась модными секретами Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

МОДНЫЕ СИЛУЭТЫ

Валентина Хвалова напомнила, что оверсайз еще с нами.

- Но я бы не стала вкладываться в жакеты и в пальто оверсайз. Я рассмотрела бы, например, прямой жакет, скроенный по мужскому типу. И, конечно, заходит к нам и приталенный силуэт, - продолжает стилист.

Особенно моден сейчас прямой крой.

- Это когда плечи равны бедрам. Это касается и верхней одежды, и платьев, и пиджаков, и жакетов, - поясняет гость студии.

Появляется совершенно новый силуэт, который будет развиваться - полное облегание.

- Если говорит о верхней одежде, то в тренде - тренч. Он может быть в различных стилизациях. Тренч рассматриваем свободного кроя и длиной ниже колена. Это актуальная классика, которая остается с нами всегда Также в моде "плюс" - длинное пальто со спущенным плечевым поясом, - продолжает Валентина.

Валентина рассказала и о том, что ушло из моды Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ПАЛИТРА ЦВЕТА РАДУГИ

Этой весной продолжаем носить нейтральные цвета – песочные, серые, черные, либо же сочетаем черный и белый. А вот если говорить о лете 2021, то тут дизайнеры предлагают просто взрыв цвета!

- Будут модными очень насыщенные цвета – максимально зеленый, хвойный, цвет персик, насыщенная тыква, марокканский апельсин. В общем, максимально спектральные цвета приветствуются. Отдельно выделю цвет фуксию и неоновый с примесью желтого, оранжевого. Моден неон. Но здесь следует не переборщить. Если не привыкли к цвету, то можно сделать яркие акценты. Например – неоновые носки, неоновая футболка под жакет, неоновая водолазка под белую футболку, - утверждает имиджмейкер.

ЕСЛИ ФИНАНСЫ ГРУСТЯТ

Не секрет, что большинство ростовчан просто не могут себе позволить вещи люксовых дизайнеров. Валентина Хвалова уверяет, что это не повод расстраиваться.

- Масс-маркет выпускает актуальные модели быстрее, чем это делает люкс. Масс-маркет просто все копирует, продолжает гостья "Комсомолки".

При этом сэкономить деньги поможет база. Ее надо строить на нейтральных цветах.

- А вот уже к этим оттенкам добавляем акценты. Для удачной базы нужны двое джинсов разных фасонов и цветов. Далее - белая и черная футболки. Обязательно тренч – белый, бежевый, черный или черное пальто. Вообще, черный цвет идет всем, и я его включаю в шопинг- листы своим клиентам. Также для базы берем черные брюки, которые круто будут сидеть на фигуре, выполнять коррекционные функции. Естественно, нужен жакет. Я бы отдала предпочтение прямым или приталенный силуэтам. Белая рубашка нужна обязательно. И еще в гардеробе должна быть тельняшка, она - вне времени и круто носится и идет любой фигуре.

А ЧТО С ОБУВЬЮ И ПЛАТЬЯМИ?

- Хочу расстроить ростовских модниц. Агрессивная сексуальная обувь не в почете. Ее можно оставить лишь на праздничные мероприятия. Сейчас упор на бескаблучную обувь. А если каблук есть, то он должен быть невысоким и устойчивым. Если говорим об изящной обуви, я бы отдала предпочтение лодочкам на маленьком каблучке.

Стилист также подробно остановилась на самом женственном предмете гардероба.

- Итак, платья… Начну с самого приятного. Остается историческая романтика: буфы, воланы, оборки, сельский цветок, зефирность, воздушность. Платья могут быть в пол. Появляется тренд на прозрачность. Это отголосок 90-х. Но сейчас важно уметь носить эти прозрачные фактуры, наслаивать их. Не должно просвечиваться нижнее белье, вещь ни в коем разе не должна смотреться вульгарно. Актуальны юбки и платья с запахом. Длина – миди и макси, - комментирует Валентина.

АНТИТРЕНДЫ. ОТ ЧЕГО БЕЖИМ

В этом сезоне не надо покупать массивные кроссовки, суперутрированную обувь. Шпилька также уходит в прошлое. Сейчас обувь движется в сторону элегантности, - рассказывает специалист.

Не модны также фатиновые платья в стиле невесты.

- И вообще, всегда режут глаз вещи-подделки. Лучше купить лук в масс-маркете, но он будет выглядеть достойно, чем взять на рынке платье, которое откровенно будет копировать брендовые вещи, - подытожила одна из самых модных ростовчанок.

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